España anuncia la eliminación de una famosa visa de residencia para latinos y podría afectar a decenas de colombianos, ¿de qué se trata?

“Tener una vivienda digna no puede depender solo de las reglas del mercado. Esta será la legislatura que convierta la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar”, dijo el presidente Sánchez en un mensaje emitido a la ciudadanía.

La vivienda es un derecho constitucional y no un mero negocio especulativo. Por eso vamos a eliminar la 'Golden Visa', la ley aprobada del PP que permite obtener el visado de residencia si se invierte más de 500.000 euros en vivienda en nuestro país. Tener una vivienda digna no…