España: Feijóo, líder del PP, descarta la posibilidad de aliarse con Vox como socio ante una posible victoria en las elecciones

El líder del PP de España, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el partido de extrema derecha Vox no es un aliado conveniente, de cara a las elecciones del próximo 23 de julio: “Vox no es un buen socio”, aseguró Feijoo al diario El Español .

Posibles alianzas

Elecciones España 2023

Vox y Feijóo

Para Feijóo, convertir a Vox en aliado, sería más una fuente de intranquilidad: “Vox provocaría unas tensiones innecesarias. Sus ideólogos me producen mucha intranquilidad. No me siento cómodo con ese partido”, declaró a El Español, según recogió el medio Gaceta.