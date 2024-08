Esposa de Freddy Superlano, líder opositor secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, pide respuestas a la dictadura

SEMANA: ¿Cómo fue la detención de Freddy Superlano y como lo vivieron ustedes en ese momento?

Aurora Silva: Yo no estaba en Caracas, estaba en Barinas, tuve una conversación con él alrededor de las 7:09 de la mañana y la detención fue a las 9:45, sé que él iba al comando, porque de ahí saldrían a la actividad convocada por María Corina y por Edmundo. Pero en ese trayecto me llama el asistente, quien también es su primo, y me dice que los estaban persiguiendo, que les estaban disparando y chocando la camioneta. Yo asumo que mi esposo se dirigió hasta un punto donde había más gente, porque las calles ese día estaban solas y menos mal pudimos tener ese momento en video. Es la prueba más grande con la que contamos para demostrar el secuestro y la detención arbitraria de mi esposo. Esto gracias a los vecinos que grabaron el momento y ahí me empezaron a llegar todos los videos.

SEMANA: Hasta este momento, ¿han recibido alguna prueba de supervivencia o comunicación de las autoridades?

A.S.: Nada, he asistido a todos los centros de detención e incluso cuando se cumplieron las 48 horas de desaparición y detención arbitraria. Con mi abogado introdujimos el habeas corpus en el Ministerio de Justicia para exigir una prueba de vida, y hasta ahora no he tenido ningún tipo de respuesta de las autoridades. La única información que tengo es lo que ellos han dicho abiertamente en la televisión, que dicen que mi esposo está cantando que parece bilingüe, que está cooperando en todo. Cuando hicimos un llamado para saber en qué circunstancias está él, o por qué no ha tenido derecho a la defensa privada, nos han dicho que es porque él no ha querido hacer un video declarando en contra de María Corina. Es una información que no tenemos confirmada; son rumores que se manejan por allí.

Aurora Silva, esposa de opositor venezolano secuestrado por el régimen de Maduro. | Foto: Suministrada

SEMANA: ¿Qué piensa de las declaraciones que hace Diosdado Cabello burlándose de la situación de su esposo?

A.S.: Aprendí que esa gente no es de Dios, nosotros estamos luchando con el mal, con el mal hecho personas, personificado. Y un sacerdote que me atendió me dio consuelo por lo de mi esposo. En estos programas acostumbran a eso, se la pasan denunciando e instigando al odio contra la oposición, pero son los primeros en promover la falta de respeto a María Corina, a Edmundo y a todos los líderes de la oposición. Por ende, estamos acostumbrados a que se comporten así.

SEMANA: Y también hay persecución judicial...

A.S.: También estamos acostumbrados a que no exista una orden de captura, sino puras amenazas. Solo después de que capturan a la persona, le inventan la orden. Es una mentira lo que ellos siempre quieren mostrar, la película que ellos inventan. Al igual que Freddy, hay más de 2.000 familias en la misma situación de mi esposo, pero también quiero hacerlo por todos ellos, porque me identifico como madre y como esposa en el dolor que puedan sentir ellas.

Freddy Superlano. | Foto: Getty Images / Bloomberg

SEMANA: ¿Han visto más detenciones como la de Freddy Superlano en los últimos días?

A.S.: Sí son más comunes las detenciones arbitrarias, no recuerdo la cantidad de desaparecidos. Pero el pueblo se empoderó y el pueblo trabajó para estas elecciones con el fin de que nuestros miembros y nuestros testigos fueran certificados por el CNE. Ni siquiera fue que nosotros lo hiciéramos, el pueblo se empoderó, porque más del 80 por ciento de los venezolanos está en contra de ellos, se demostró el 28 de julio, cuando más de 7 millones de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia para que fuera el presidente electo.

SEMANA: ¿Cómo es el ambiente ahora en las calles?

A.S.: Esto es un trabajo sumamente difícil, pero yo en este momento entiendo que el venezolano está esperanzado más que en otros periodos en los que hemos perdido las elecciones. Ahorita el venezolano es el empoderado. Es algo que va más allá de un liderazgo político. Intentan que la gente sienta miedo, y es normal que lo sientan, nadie va a querer salir a la calle a que los maten. Ese es el llamado que nosotros le hemos hecho a las Fuerzas Armadas y a la Policía de nuestro país, que se deben ir con el pueblo y resguardarlo. Este momento en nuestro país es sumamente decisivo e importante para todos.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela | Foto: AFP

SEMANA: ¿Ven alguna solución actualmente para que la dictadura de Nicolás Maduro salga del poder en Venezuela?

A.S.: Yo creo que ellos escogieron la vía mala, aunque aún somos inocentes o no somos malas personas como ellos, pero creemos en el camino de la transición pacífica, como lo ha dicho María Corina Machado. Mi esposo es fiel creyente de eso, él ganó unas elecciones regionales de nuestro estado Barinas. Lo hizo por la vía legal y electoral, pero no lo reconocieron, lo inhabilitaron. Nos han impuesto una serie de violaciones y nosotros siempre hemos estado sometidos.

SEMANA ¿Cuál es el llamado que hace a la comunidad internacional para la liberación de su esposo?

A.S.: Si sacan un video de mi esposo, es lo menos que a mí me puede importar, en este momento me preocupa su salud, temo por su vida y yo lo he expuesto en todos los medios que me han dado la oportunidad. Está claro que ellos juegan para lograr que las personas terminen haciendo videos declarando en contra de los liderazgos opositores; el llamado que yo le he hecho a la comunidad internacional, más que político, porque el político es mi esposo, yo solo he sido su compañera y fiel creyente en él, es que también quiero la libertad y la democracia de mi país, pero que la comunidad internacional ponga los ojos sobre nuestro país, en especial que lo hagan nuestros países hermanos.