Está aburrido: hombre demanda a su empresa porque le pagan millonadas y no hace nada

Dermot Alastair Mills es el director financiero de la empresa Irish Rail, el operador nacional ferroviario de Irlanda. Mills demandó a su empresa porque pasa la mayor parte del tiempo leyendo periódicos, comiendo sánduches y caminando, porque sus tareas laborales son prácticamente “nada”.

Mills recibe un sueldo de cerca de 130.000 dólares al año, es decir unos 625 millones de pesos colombianos, y lleva casi diez años en la empresa en donde dice que actualmente no le asignan tareas.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Mills alega que fue sancionado por denunciar algunos asuntos contables del operador ferrioviario en 2014.

El enfrentamiento judicial ha sido llevado a juicio y, recientemente, en una audiencia, la empresa negó que su falta de labores se tratara de una sanción.

De acuerdo con Mills, su trabajo fue normal entre 2006 y 2007, y fue ascendido en 2010; sin embargo, después vivió momentos de acoso laboral, por lo que se tomó una licencia en 2010 por enfermedad, de tres meses.

Después de eso volvió a la empresa con el compromiso de que lo respetarían: el mismo estatus, las mismas responsabilidades, la misma antigüedad y el mismo salario; todo se respetó, excepto sus responsabilidades, que se volvieron nulas.

Durante un proceso de contratación en 2018, Mills aspiró a un ascenso, pero no fue admitido.

El representante de Mills, quien fue también empleado de Irish Rail como jefe de Recursos Humanos, John Keenan, aseguró que efectivamente la reducción casi total de funciones era una penalización de su empleador.

Su labor inicialmente consistía en ser responsable de las finanzas que contabilizarían los activos fijos por valor de miles de millones, manejar la cuenta de deuda de la empresa y preparar un informe para el gobierno. Hoy esas labores están reducidas a prácticamente nada.

De acuerdo con Mills, estaría siendo castigado por haber hecho ciertas denuncias: “Hubo ciertos problemas con los deudores y vi ciertas cosas. Traté de levantar banderas rojas por todos lados”, declaró el empleado en la audiencia.

Además, dijo que se acogió a la ley de denunciantes del país, para hacer una divulgación protegida al Ministerio de Transporte en diciembre de ese año.

¿Qué hace el empleado durante su jornada?

El empleado ha declarado en la audiencia que trabaja en casa dos días y tres en la oficina. ‘Si voy a la oficina, entro a las 10 de la mañana. Compro dos periódicos, The Times y The Independent, y un sánduche”, declaró en la audiencia, según Daily Mail.

Luego describe su rutina: “Entro en mi cubículo, enciendo mi computadora, miro los correos electrónicos. No hay correos electrónicos asociados con el trabajo, ni mensajes, ni comunicaciones, ni comunicaciones con colegas... Me siento y leo el periódico, y como mi sánduche. Luego, alrededor de las 10:30 a. m., si hay un correo electrónico que requiere una respuesta, lo respondo. Si hay trabajo asociado con eso, yo hago ese trabajo”.

Mills dice que almuerza a 11:30 de la mañana o 12:30 del día y luego pasa cerca de dos horas caminando por Inchicore, un barrio en Dublín, antes de volver al trabajo alrededor de las 2:30 o 3:00 de la tarde.

En la audiencia su abogado le pregunta: “¿Te pagan 105.000 libras esterlinas (cerca de 625 millones de pesos) por no hacer nada?”, ante lo cual Mills responde: “Sí, cuando digo que no hago nada, quiero decir que no uso mis habilidades”.

El denunciante declara que ha sido bloqueado de oportunidades de capacitación y reuniones de la empresa desde que hizo la divulgación protegida, además argumenta que esta es la razón por la cual no fue ascendido en 2018.

“Diría que si tengo algo que me obliga a trabajar una vez a la semana, estaría encantado”, son las palabras de Mills ante la Comisión de Relaciones Laborales, WRC.