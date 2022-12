Joven celebró sus 15 años como le suelen festejar las mujeres y es furor en internet por romper estereotipos

La fiesta de 15 años suele ser uno de los días más esperados al representar (simbólicamente) el paso de la etapa de niñez a la adultez, especialmente para las mujeres, aunque para algunas un viaje o el simple hecho de compartir en familia es la mejor manera de conmemorar esa edad. Sin embargo, lo que ha marcado diferencias con los hombres es la forma en que cada uno conmemora su natalicio.

Así como no hay edad para hacer una celebración, independientemente de su índole, tampoco el género es un impedimento. Con el paso del tiempo y la defensa de un mayor número de derechos, son más las personas que buscan romper estereotipos que han estado presentes durante décadas, y muchos de los cuales han tenido mayor “arraigo” que otros.

Es el caso de un joven mexicano, quien compartió en su cuenta de TikTok cómo fue el preparativo para celebrar sus 15 años, dejando atrás cualquier opinión negativa que pudiera generarse. En varios videos detalló los preparativos y comentó que fueron su mamá y hermana quienes hicieron todo posible.

Adiós a los estereotipos

El menor, quien en la red social aparece como @franco_david31, hizo una recopilación desde el momento en que decidió cuál sería su vestuario hasta el instante en el que bailó el vals. “Primero empezamos por escoger el traje, después los adornos, ensayando con mis damas dos días antes, se llegó el día y nos llegaron a poner las lonas (carpas)”, empezó el joven en su recuento.

“Alistando los arreglos, terminamos de adornar y así nos quedó. Llegó la hora de la ceremonia, una foto con mi mamá que pagó todo, (...) con mis padrinos, en la ceremonia religiosa”, continuó mientras mostraba fotos junto a otros familiares y amigos.

“Llegó la hora de bailar y me ganó el sentimiento. Se llegó la entrada triunfal, me pusieron la medalla y seguimos con el vals y por último el pastel; y eso fue todo, me la pasé de lo más chido”, añadió. Para él, ese día fue un ‘sueño hecho realidad’ en compañía de sus seres queridos.

El primer video tuvo un alcance viral con más de 14 millones de visualizaciones y más de un millón de ‘me gusta’. “Qué lindo. Ojalá más hombres se animaran a hacer sus XV”, “En el pueblo de mi papá se les hace fiesta a los hombres cuando cumplen 18″, “Felizmente también tuve mis XV, a pesar de ser un niño. El que tiene festeja y el que no critica, ojalá hayas disfrutado al máximo”, respondieron algunos internautas.

Quinceañera terminó estafada

Recientemente, el artista Bad Bunny adelantó varias presentaciones por América Latina como parte de su The World’s Hottest Tour, última gira antes de un receso anunciado por el mismo puertorriqueño. Con la difusión de algunos de los conciertos también se viralizaron casos en los que fanáticos fueron estafados con la boleta.

Eso fue lo que le sucedió a una joven, cuya mamá le regaló por cumplir 15 años, una entrada para ver a su artista favorito. Sin embargo, una sorpresa llegó para la menor a quien los encargados de seguridad en el estadio Azteca de Ciudad de México le negaron el ingreso.

La clonación de los tickets causó desilusión en más de un seguidor, quienes se quedaron con la intención de interpretar temas como ‘Me porto bonito’ o ‘Titi me preguntó’. En Perú, cientos de personas tampoco lograron acceder al espectáculo porque su pase terminó siendo inválido. Las autoridades hicieron un llamado a que se desconfíe de ventas por internet, salvo si es de las empresas autorizadas.