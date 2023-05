Esta aerolínea pesará a sus pasajeros antes de abordar vuelos internacionales, ¿por qué?

Una aerolínea en Oceanía, con sede en Auckland, ha implementado una medida bastante curiosa sobre los pasajeros que aborden sus vuelos internacionales en el mes de junio, se trata de pedirles a más de 10.000 clientes que participen en una encuesta de peso durante el próximo mes.

Esta iniciativa tiene como fin garantizar “la operación segura y eficiente” de sus aviones, también un requisito de la Autoridad de Aviación Civil. Se trata de la aerolínea Air New Zealand, que ha tomado esta iniciativa que puede incluso sorprender a los viajeros.

Si bien es una medida opcional, la aerolínea ha dejado claro que no tiene nada que ver con juzgar a los pasajeros de ninguna manera, de hecho el peso de pasajeros es en realidad parte de una encuesta voluntaria destinada a mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de la aerolínea.

Un avión de Air New Zealand y un avión de Qantas en la plataforma de llegadas del aeropuerto internacional Kingsford - Foto: Getty Images

Las personas que se quieran pesar tendrán que hacerlo si vuelan desde el Aeropuerto Internacional de Auckland.

El programa, que ha sido ordenado por la Autoridad de Aviación Civil de Nueva Zelanda, es un paso esencial en la recopilación de datos sobre la carga y distribución del peso para cálculos precisos relacionados con la operación segura y eficiente de su aeronave.

“Sabemos que subirse a la balanza puede ser desalentador. Queremos asegurarles a nuestros clientes que no hay una pantalla visible en ninguna parte. Nadie puede ver su peso, ni siquiera nosotros. Es completamente anónimo”, dijo el especialista en mejora del control de carga de la aerolínea, Alastair James.

Las personas serían pesadas en el check in - Foto: REUTERS

Si vuela con Air New Zealand en un vuelo internacional en un futuro cercano, es posible que se le pida que se suba a una báscula digital, junto con sus maletas, durante el check-in. Los pesajes se realizan en estaciones de pesaje designadas en la entrada a las salas de embarque, según The Points Guy.

“Pesamos todo lo que va en el avión, desde la carga hasta las comidas a bordo y el equipaje en la bodega”, dijo el miembro de Air New Zealand. “Para los clientes, la tripulación y el equipaje de mano, usamos pesos promedio, que obtenemos al realizar esta encuesta”, agregó.

Cabe recordar que la Autoridad de Aviación Civil de Nueva Zelanda requiere que las aerolíneas realicen una encuesta de peso cada cinco años. Los datos recopilados de la encuesta se utilizan para ayudar a la CAA a desarrollar normas de seguridad para las aerolíneas.

La aerolínea aseguró que la información será destinada a propósitos operativos - Foto: AP

Los datos se utilizarán para ayudar a Air New Zealand a calcular el peso de todo lo que va a bordo de un vuelo, incluidos los pasajeros, la tripulación y el equipaje. Esta información se utiliza para garantizar que los vuelos estén correctamente equilibrados y sean seguros, según Aviation Source News.

Algunas personas han expresado su preocupación por las implicaciones de privacidad de la encuesta. Sin embargo, Air New Zealand ha dicho que los datos se mantendrán confidenciales y no se utilizarán para ningún otro propósito que no sea calcular el peso promedio de los pasajeros y su equipaje de mano.

La aerolínea espera recopilar toda la información para la seguridad del vuelo - Foto: Guillermo Torres /Semana

El peso de los pasajeros y su equipaje también puede afectar el rendimiento de despegue y aterrizaje de una aeronave, y se realizan cálculos similares para garantizar que los pesos de las aeronaves estén dentro de un rango de tolerancia tanto para el despegue como para el aterrizaje, según el medio especializado.

La aerolínea ha confirmado que el proceso es relativamente sencillo: se colocan dos básculas en la terminal, una para el pasajero y otra para su equipaje. Una vez que se pesan ambos, los resultados se transfieren automáticamente a una computadora portátil y el viajero puede seguir su camino.