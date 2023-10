Estados Unidos pide a Hamás que libere a todos los rehenes: “Entre ellos hay hombres, mujeres, niños, niñas y personas mayores, de muchos países”

Blinken dijo que un equipo de la Embajada de Estados Unidos las visitará, pero no dio detalles sobre cómo se encuentran.

Antony Blinken, consternado por la violencia de Hamás

“Vi algunas imágenes que no había visto antes y no quisiera entrar en detalles, pero un bebé pequeño acribillado, una familia abrazándose en un abrazo mortal después de haber sido quemados vivos, soldados decapitados y muchas más, casi que desafían la comprensión humana, precisamente porque esos actos no son de un ser humano”, dijo Blinken.