Estados Unidos y Europa se comprometieron a entregar más armas a Ucrania

Estados Unidos y Europa anunciaron este jueves suministros sustanciales de vehículos blindados, artillería y municiones, en vísperas de una crucial reunión entre Kiev y sus aliados en su guerra contra Rusia.

El Pentágono presentó una lista por 2.500 millones de dólares en suministros, incluyendo vehículos de combate de infantería Bradley, gran cantidad de blindados para transporte de personal, sistemas de defensa aérea Avenger, así como municiones grandes y pequeñas.

Reino Unido anunció que enviará 600 misiles Brimstone, Dinamarca ofreció donar 19 howitzer Caesar de fabricación francesa y Suecia prometió su sistema de artillería Archer (un howitzer moderno móvil pedido por Ucrania). El anuncio de las armas llegó un día antes de que autoridades de unos 50 países, incluyendo los 30 miembros de la Otan, se reunirán en Ramstein, Alemania, para discutir la ayuda para Ucrania.

Sobre la cita, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que Kiev espera “decisiones fuertes” y “un apoyo militar potente de parte de Estados Unidos”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodímr Zelenski, celebran una conferencia de prensa conjunta en la Sala este de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 21 de diciembre de 2022. REUTERS/Kevin Lamarque - Foto: REUTERS

Sin tanques de EE. UU. y Alemania

Pero Estados Unidos y Alemania no atendieron la solicitud de Zelenski de aportar sus tanques más modernos, que según el Kremlin llevarían a una “peligrosa escalada en la guerra”.

El canciller alemán Olaf Scholz enfrenta presiones crecientes en Europa para autorizar la venta de tanques alemanes Leopard antes de la cita.

En el Foro Económico Mundial de Davos, Scholz dijo a congresistas estadounidenses que Alemania aportaría tanques pesados a Ucrania si Estados Unidos lo hacía, indicó a la AFP un legislador de Estados Unidos. Pero Berlín dejó la puerta abierta para permitir que los aliados otorguen tanques a Ucrania.

El ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anusauskas, aseguró a la AFP que “algunos países enviarán” tanques Leopard a Ucrania y prometió “más noticias” en la reunión.

La contraofensiva ucraniana llega hasta Jersón y detuvo el referendo ruso. Foto: AFP - Foto: AFP

De visita en Kiev, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, defendió la entrega de tanques. Zelenski dijo por videoenlace en la cita de Davos que “hay momentos en que no se debería dudar”.

“Cuando alguien dice ‘voy a dar tanques si alguien más también comparte tanques’... no me parece la estrategia correcta”, expresó.

Sobre las ofertas, el asesor ucraniano Mijailo Podoliak sostuvo que “es el momento de dejar de temblar ante (el presidente ruso, Vladimir) Putin y dar el paso final”. “Ucrania necesita tanques; tanques, la clave para terminar la guerra adecuadamente”, publicó Podoliak en Twitter.

En tanto, una autoridad estadounidense confirmó que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, visitó Kiev los últimos días mientras Ucrania se prepara para lo que algunos creen son los planes rusos de una ofensiva. “El director Burns viajó a Kiev donde se reunió con sus pares de la inteligencia ucraniana, así como con el presidente Zelenski, y reafirmó nuestro apoyo continuo con su defensa contra la agresión rusa”, indicó la fuente.

Según el diario The Washington Post, Burns informó a Zelenski sobre cómo Washington ve que Rusia prepara planes militares en las próximas semanas y meses.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que en menos de dos años harán parte de la Unión Europea. (AP Photo/Patrick Semansky) - Foto: AP

El paquete estadounidense tampoco incluye los misiles de largo alcance ATA pedidos por Kiev. Tales misiles, capaces de alcanzar 300 km, permitirían a Ucrania golpear las rutas de suministro y depósitos de armas rusos detrás de las líneas de combate, que no están al alcance de sus sistemas de cohetes Himars. Pero sus socios occidentales temen que Kiev use las armas de largo alcance para golpear en lo profundo del territorio ruso o Crimea, la península que Rusia anexionó en 2014, algo que Ucrania prometió no hacer.

Ofensiva rusa

El Kremlin advirtió de una escalada del conflicto a “un nuevo nivel” si Occidente atiende los últimos pedidos ucranianos de armas de largo alcance. En tanto, sirenas de alerta aérea resonaron el jueves en Kiev y otras partes del país, un día después de que un helicóptero se accidentó afuera de la capital, matando al ministro del Interior y otras 13 personas.

El accidente cobró la vida del ministro Denis Monastirski, de 42 años, un aliado clave de Zelenski. Se trata de la autoridad ucraniana de más alto rango que muere desde que Rusia envió tropas a Ucrania el 24 de febrero pasado. Zelenski señaló que el caso está en investigación.

*Con información de la AFP.