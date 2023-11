Estas son las razones por las cuales Ucrania no quiere negociar la paz con Rusia

Cuando se celebraron las negociaciones durante los primeros días de la invasión rusa, los ucranianos constataron, en menos de una hora, que el Kremlin no estaba más que simulando su voluntad de negociar. Desde entonces, esa convicción no hizo más que reforzarse.

“No estaban dispuestos a negociar. No era más que personal administrativo sin apenas influencia en Rusia. Vinieron, leyeron unos ultimátums, y eso fue todo”, relató a AFP un consejero de la presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, por entonces uno de los negociadores. Casi dos años después del fracaso de esas conversaciones, en febrero y marzo de 2022, la posibilidad de nuevas negociaciones es casi inexistente.

“Mentiroso”

El presidente “Putin es un mentiroso inveterado, que prometió a los dirigentes mundiales que no atacaría Ucrania pocos días antes de invadirla”, comentó recientemente el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba.

Además, con la presidencial rusa prevista en marzo de 2024, es decir, dos años después de la invasión, “Putin no tiene nada que perder diciendo que quiere la paz”, apunta Nigel Gould-Davies.

“Los derrotaremos”

Mijailo Podoliak, negociador en los primeros compases del conflicto, cree que si se reunieran las delegaciones rusa y ucraniana no tendrían nada que decirse. “Ellos tienen el argumento militar: ‘seguiremos atacándolos’. Y nosotros tenemos como argumento: ‘los derrotaremos’. No son posiciones para una negociación”, constata. “Hemos rebasado el punto de no retorno”.