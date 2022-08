Esto opina Bill Gates sobre las personas perezosas, ¿logran estar entre los mejores empleados?

El multimillonario tiene una visión particular sobre el tipo de trabajo que desarrollan estas personas.

Los empleadores se quejan constantemente de los trabajadores que no dan el 100 % a la empresa para la que trabajan o que tienden a aumentar el tiempo de inactividad entre el café, la comida o las redes sociales durante las horas de trabajo.

Sin embargo, el multimillonario y fundador de Microsoft, Bill Gates, habló acerca del papel que pueden jugar las personas holgazanas en un ambiente de trabajo, en especial, cuando hay proyectos de relevancia en desarrollo.

Para el magnate, las personas que son flojas en su trabajo pueden brillar cuando les queda trabajo duro porque lo van a hacer “de la manera más fácil”. Y sí, aunque suene contradictorio, el empresario señala que en el mundo de las grandes empresas, no siempre el equipo más cualificado será la mejor solución a un obstáculo.

Según Gates, las personas que son perezosas toman los problemas por la base y pueden llegar a resolverlos de forma rápida también.

“Elijo a una persona perezosa para hacer un trabajo duro. Porque una persona perezosa encontrará una manera fácil de hacerlo”, recogió el portal Entrepreneur al divulgar una de las tantas charlas y foros que el fundador de Microsoft tiene con empresarios del mundo.

No obstante, los responsables del mismo portal aseguran que la expresión debe entenderse en sentido figurado y no aplicarse como se hace en entornos empresariales o startups. Eso sí, recalcando que “lo más productivo que puedes hacer es descansar. El resto es un colega. Uno no puede existir sin el otro.”

Gates sigue siendo uno de los líderes mundiales en pensamiento, desarrollo empresarial, creación de tecnología y filantropía; y estas son las razones por las que su riqueza sigue creciendo y se mantiene en el puesto de las cuatro personas más ricas del mundo.

Bill Gates dice que regalará toda su fortuna

El magnate, fundador de Microsoft, Bill Gates, informó este miércoles 13 de julio que eventualmente, estaría donando la mayoría de su fortuna a su Fundación Bill & Melinda Gates, por lo que estaría saliendo de la lista de las personas más ricas del mundo.

Las declaraciones de Gates, a través de su cuenta de Twitter se dieron justamente al anunciar al mundo su más reciente donación de 20.000 millones de dólares, con el objetivo de que la Fundación aumente hasta en un 50 % su gasto, para poder ayudar cada vez a más personas.

“Melinda y yo comenzamos @gatesfoundation en 2.000 porque creíamos que cada persona debería tener la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva. Esa visión sigue siendo la misma, pero las grandes crisis de nuestro tiempo exigen que todos hagamos más”, comenzó diciendo Gates.

Y agregó: “Con el apoyo y la guía de nuestra junta, planeamos aumentar nuestros gastos de casi $6 mil millones por año hoy a $9 mil millones por año para 2026. Para ayudar a que este aumento de gastos sea posible, estoy transfiriendo $20 mil millones a la dotación de la fundación este mes”, anunciando a la opinión pública las intenciones que tenía para su propia fundación.

Así entonces, el valor total que hasta el momento, Gates habría donado a su propia fundación asciende los 70 mil millones de dólares, con la que se busca continuar con la ayuda a poblaciones vulnerables a nivel mundial.

“Trabajaremos para garantizar que las soluciones innovadoras, en salud, igualdad de género, agricultura, inclusión financiera y educación, lleguen a la mayor cantidad de personas posible, lo antes posible”, resaltó la Fundación en un comunicado, asegurando hacia dónde se dirige su misión y el dinero puesto por el magnate.

Sin embargo, además del cumplimiento que viene presentado Gates al respecto de sus donaciones, lo que más llamó la atención del anuncio de este miércoles 13, fue que el magnate insistió en su deseo de, eventualmente, estar entregando su fortuna a la organización abnegadamente, y finalmente salir de la lista de las personas más ricas del mundo.

“Mientras miro hacia el futuro, planeo dar prácticamente todo mi patrimonio a la fundación. Bajaré y eventualmente saldré de la lista de las personas más ricas del mundo”, afirmó Gates en su cuenta de Twitter.

Para Gates, es una “obligación”, el devolver los recursos que ha ganado con la fundación de Microsoft, uno de los sistemas operativos más utilizados y, en general, una de las compañías de tecnología más reconocidas y compradas a nivel mundial.

“Tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad de la manera que tenga el mayor impacto para reducir el sufrimiento y mejorar vidas. Y espero que otros en posiciones de gran riqueza y privilegio también den un paso al frente en este momento”, indicó el magnate.