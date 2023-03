“Estoy en la cochina miseria, hay que sacarle las cucarachas”: viralizan absurda oferta para rentar un apartamento

Sofía Ávilez es una joven de 21 años que buscaba un apartamento en arriendo en la región de Neuquén en Argentina, pero se encontró con una propuesta impactante, en la que el dueño de un sitio le propuso un “negocio” de no creer.

Avilez trabaja en un centro de estética montado en la casa de sus padres desde los 16 años, con el que ha obtenido buenos resultados financieros, por lo cual quería tener un lugar con mayor independencia, para atender a sus clientes con más comodidad: “Esto me motivó a buscar un monoambiente, un lugar para poder ponerme algo más ‘profesional”, contó la joven al medio argentino Todo Noticias, TN.

Por monoambiente la joven se refiere a un apartaestudio, que contenga alcoba, sala, comedor, todo en un mismo ambiente.

¿Qué pasó?

La joven compartió en sus redes la búsqueda que estaba realizando y de acuerdo con TN, una de sus mejores amigas le compartió una singular publicación que había visto en Facebook.

“Me envió el contacto y le escribí por WhatsApp”, contó Sofía, que ante el primer intercambio recibió un insólito requerimiento: “Mi único requisito es que el que alquila no tome merca. Podés fumar flores, cosa tuya... Pero merqueros no quiero”.

Merca en Argentina hace referencia a la cocaína, el dueño del lugar le pidió entonces que no fuera consumidora, de esta droga en específico, como requisito.

La respuesta de la joven, ante el singular requerimiento fue de sorpresa, ante lo cual el hombre se ratificó en su idea: “No pagan en tiempo y forma porque se la toman. Ya me pasó con tres inquilinos diferentes”, dijo.

La oferta

A pesar de que con el extraño requerimiento Sofía ya descartó el apartamento, el hombre, que ya le había explicado el precio, le quiso hacer una oferta aún mejor, al brindarle un precio menor al publicado en las redes, siempre y cuando se comprometiera a eliminar las cucarachas que habitan el lugar y a hacer varias reparaciones.

“Te puedo dejar los primeros dos meses en $30 mil, pero después son $40 mil, teniendo en cuenta que no te pido el mes de depósito para que con ese dinero se arregle más el departamento”, le dijo el dueño, quien explicó que los últimos inquilinos habían dejado el apartamento muy mal: “Hay que hacerle muchas cosas al departamento. Me lo entregaron así, ni los focos me dejaron”.

El dueño del apartamento se dio cuenta de que la posible inquilina no estaba convencida de tomar el sitio, así que optó por darle mejores opciones: “Hasta $25 mil te puedo hacer el primer mes. Después $30 mil y cuando pueda poner el gas, que debería ser a finales de marzo, $40 mil”.

Resulta que el apartamento estaba sin el servicio de gas “Tengo un problema sí, que me cortaron el gas hace un par de días. Estoy en la cochina miseria. En estos días lo pinto, ya conseguí la pintura”, escribió el dueño a la joven.

Y completó la historia diciendo: “Le falta un poco de cariño, pasa que el año pasado se me prendió fuego donde vivo. Es el monoambiente de al lado. Y afectó la instalación eléctrica, por eso los cables se me arruinaron. Se quemó todo”.

La joven compartió sus redes sociales imágenes de la conversación, con un mensaje de broma: “Creo que encontré el monoambiente de mis sueños”, luego aclaró que sigue en la búsqueda, pero que todos los sitios que le sirven son muy costosos.