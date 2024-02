Estudios revelan que inmigrantes de nacionalidad venezolana impulsan la economía de los países sudamericanos

Según el medio de comunicación The Guardian , La investigación indica que la fuerza laboral extranjera contribuirá al crecimiento económico de los principales países anfitriones en América Latina y el Caribe , aportando entre un 0,10% y un 0,25% en promedio cada año desde 2017 hasta 2030.

La crisis migratoria venezolana, que se inició en 2014 debido al colapso económico, ha alcanzado proporciones históricas en América Latina, superando incluso la cifra de personas desplazadas de la devastada Siria, según afirma el medio británico The Guardian .

Así mismo, The Guardian afirmó que en el caso de Colombia, la llegada de 3 millones de venezolanos ha contribuido a formalizar la economía del país. Los inmigrantes muestran mayor disposición para aceptar empleos oficialmente remunerados en comparación con los colombianos, que a menudo prefieren trabajar en la economía sumergida. Esto ha llevado a un impacto positivo en la economía y a un aumento en la aceptación de empleos formales de baja remuneración.

Además, muchos migrantes se ven obligados a trabajar informalmente y a menudo están sobrecalificados para los puestos que ocupan, ya que sus estudios y habilidades no son reconocidos en el extranjero. Este fenómeno limita sus ingresos y el beneficio económico para el país anfitrión, ya que profesionales capacitados realizan trabajos sub calificados para llegar a fin de mes al otro lado de la frontera, según The Guardian.