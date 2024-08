Expresidente Juan Manuel Santos pide, junto con otros líderes, reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

Esta carta, publicada por El País, es firmada por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz en 2016; Mary Robinson expresidenta de Irlanda; Ban Ki-moon ex secretario general de la ONU; Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México; Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y ex directora general de la OMS; Elbegdorj Tsajia, expresidente y ex primer ministro de Mongolia; Gari Kaspárov, campeón del mundo de ajedrez y presidente de la Fundación de Derechos Humanos; Masih Alinejad, periodista, escritor y activista; Leopoldo López, líder opositor venezolano y cofundador del Congreso Mundial de la Libertad, y Ricken Patel, director general y fundador de la ONG Avaaz.