Familiares de colombiano capturado en El Salvador denuncian que fue victima de un montaje para que pareciera un pandillero

Los familiares aseguran que hay fotos en las que aparece con tatuajes y que él no tiene ninguno.

Cristian David Corrales es un colombiano cuya imagen fue difundida por redes sociales luego de que fuera capturado en el marco del régimen de excepción que llevó a cabo el gobierno de El Salvador, en el cual el presidente Nayib Bukele le declaró la guerra con mano dura a todos los pandilleros en su país. Sin embargo, algo no estaba bien con la imagen de Corrales compartida por las autoridades del país centroamericano.

Y es que, según los familiares del colombiano, la foto del hombre habría sido editada para que saliera con tatuajes y figuras en su rostro que hacían alusión a las pandillas salvadoreñas. Por lo que el presunto montaje ha causado indignación en las personas cercanas al capturado.

Ya son al menos 4.000 los presuntos pandilleros trasladados a cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador. - Foto: AFP / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE

La esposa del colombiano, Beatriz Muñoz, afirmó haber visto la imagen en un canal de YouTube llamado Noticias ITV de El Salvador, donde el 9 de junio se presentaba a su pareja sentimental como un pandillero de ese país. Sin embargo, la sorpresa fue cuando vio que en la foto aparecía con tatuajes, algo que Corrales no tiene en su cuerpo. “Él no tiene ningún tatuaje en su cuerpo, es más, ni le gustan; para mí es un montaje”, manifestó la mujer.

El canal de YouTube Noticias ITV, es un medio de comunicación dedicado a dar información de El Salvador, la cual en la mayoría de los casos es muy afín al presidente Nayib Bukele, por lo que se muestran permanentemente imágenes oficiales de los pandilleros capturados y trasladados a las polémicas cárceles salvadoreñas.

Pandilleros esperan ser llevados a su celda luego de que 2000 pandilleros fueran trasladados al Centro de Confinamiento de Terroristas, según el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Tecoluca, El Salvador, en este folleto distribuido a Reuters el 15 de marzo de 2023. - Foto: REUTERS

Olga Cardona, madre del capturado colombiano, manifestó que le generó mucha tristeza ver las imágenes en las que ve a su hijo tatuado, porque sabe que no le gustan los tatuajes y tampoco le gustaría que una imagen así fuera compartida por medios de comunicación. Lo que para ella confirma aún más que su hijo es inocente. “Para mí fue muy duro, empezando porque él ni tatuajes tiene, él nunca se dejaría poner esas cosas para salir así. No sé por qué le pusieron ese montaje a mi hijo, si él es inocente”, dijo la madre del colombiano.

Revelan que la mayoría de los 300 fallecidos bajo el régimen de excepción eran inocentes

La ONG Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado la crítica situación en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.

Según reveló su directora, Ingrid Escobar, en una entrevista con Infobae, más de 300 personas perdieron la vida en prisión, y sorprendentemente, el 92 % de ellas eran inocentes. Estos alarmantes hallazgos apuntan a violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El presidente Bukele declaró el régimen de excepción en El Salvador el 27 de marzo del año pasado, alegando la lucha contra las pandillas y la reducción de la criminalidad. Sin embargo, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos que se están produciendo bajo esta medida.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. - Foto: Getty Images / SOPA Images

Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, explicó que la organización se formó para abordar las denuncias de capturas arbitrarias de personas inocentes durante el régimen de excepción. Durante los 15 meses de implementación de esta medida, la ONG recibió más de 300 informes de muertes violentas y negligencia médica en las cárceles. Las fuentes directas de la ONG son las mismas familias que a través de actas de defunción, fotografías y documentos que prueban los fallecimientos y las causas, debido a que no hay información oficial de estos datos, pues según la directora de Socorro Jurídico, el régimen tiene todos los datos archivados.

Según Escobar, muchas de las personas fallecidas fueron sometidas a torturas, como estrangulamientos, dentro de los centros penitenciarios.

Además, un porcentaje significativo de las muertes se debió a la negligencia médica, ya que no se proporcionó la medicación adecuada para enfermedades preexistentes o adquiridas durante la reclusión. La directora subrayó que estas personas no tuvieron derecho a una defensa adecuada y no se respetó su presunción de inocencia.

Escobar señaló que las familias temen denunciar debido a la situación de terror en la que viven en El Salvador. Existe un miedo generalizado a represalias de las autoridades y a sufrir el mismo destino que sus seres queridos: ser capturados ilegalmente, torturados y llevados hasta la muerte. Este clima de temor ha llevado a muchas personas a optar por el silencio en lugar de buscar justicia.