Famosa actriz de cine para adultos es hallada muerta junto a su pareja en Oklahoma

Los agentes habían acudido a su dirección para solicitar un control de bienestar, después de que su pareja, Brett Hasenmueller, no se presentara al trabajo durante unos días. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa exacta de la muerte y el médico forense está llevando a cabo una investigación.

“Siempre listo con una sonrisa, un abrazo reconfortante y una colección de chistes de papá, se convirtió en una parte integral de nuestra familia Mooney. Su ausencia deja un vacío que todos sentiremos profundamente aquí en The Moon” . escribió el bar en su página de Facebook.

Aunque era originaria de Forth Worth, Texas, Jesse había considerado durante mucho tiempo el área alrededor de Oklahoma City como su hogar. Comenzó su trabajo en películas para adultos en 2002 cuando firmó un contrato con Digital Playground. Anunció su retiro de la industria 15 años después.

También tuvo cierto éxito en el entretenimiento convencional. Hizo apariciones no acreditadas en 2003 y 2004 en la película para televisión Baywatch: Hawaiian Wedding y Starsky and Hutch.

Jane también hizo apariciones en la serie de telerrealidad Family Business de Showtime de 2003, en un episodio de 2005 de Entourage de HBO y en la serie de telerrealidad de Oxygen Network The Bad Girls Club en 2009.

“Ella era una actriz en una época en la que las películas para adultos se veían en todo el mundo y las promociones eran masivas”, dijo Brian Gross, publicista de la industria del porno, en un mensaje de texto a The New York Times. “Se aseguró de darlo todo, no solo en la actuación, sino también en la promoción”.