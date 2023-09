“Es un hombre honesto”: Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, revela por quién votará para la Alcaldía de Bogotá

“Esto no es una novela”: Diego Molano pide que Gustavo Bolívar elimine publicidad falsa

“¡A este país lo salva el humor!”, dijo Bolívar en la publicación, en la que muestra una valla falsa de Molano, que dice “I will kill your children”, que traduce a “mataré a sus hijos”.

“Ningún bien le hace a la democracia ni a la ciudad que usted base su campaña en falacias. Esto no es una novela, aquí no estamos en un stand up comedy, esto es una campaña electoral y la decisión que deben tomar los ciudadanos el próximo 29 de octubre no puede estar viciada por sus acusaciones sin fundamento, que atentan gravemente contra mi buen nombre y mi dignidad”, agregó.