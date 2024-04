Gustavo Petro volvió a hacer homenaje al M-19. Recordó fallecimiento de Jaime Bateman con entrevista que le hizo Consuelo Araujo

“Yo iba pensando en mis hijos (¿y si no regreso con vida, Dios mío, qué les voy a decir?), en mis hermanos (era lo único que nos faltaba que le hiciera reportajes al M-19), en el general Camacho Leiva (¿será que el general me defiende si acaso me torturan en el B-2-?) ,en Don Guillermo y, sobre todo, en Don Gabriel Cano (¡Ay Cacica! a ti nunca te ha de faltar un lío entre manos) y un verdadero revoltillo de sentimientos me agarró el alma que se me llenó de ansiedad y miedo”, reconoce en su texto la periodista quien más adelante cuenta que mientras llegaba al lugar no tuvo más remedio que rezar por su vida.