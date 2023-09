Esperanza Gómez reveló los nombres de los actores que más recuerda en su carrera en el cine para adultos

“Es muy difícil que alguien que no te conoce entienda que el porno no es prostitución necesariamente. Digo ‘necesariamente’ porque hay actrices que también son prepago. Yo no me voy a poner a pelear con todo el mundo. El que crea que soy prepago de malas por él. Yo sé que no lo soy y ya. No me interesa lo que digan o piensen”, contó hace unos años en una conversación con la revista Shock.