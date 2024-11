Francia ofrece inmunidad al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su exministro de defensa

El Ministerio de Exteriores francés ha indicado que París “respetará sus obligaciones internacionales, incluido el hecho de que el Estatuto de Roma exige la plena cooperación con el TPI y establece también que no se puede exigir a un Estado que actúe de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional respecto a las inmunidades de los Estados que no son parte”.

De esta forma, Francia se acogería a que, como “Estado requerido” en caso de que Netanyahu o Gallant viajen a su territorio, podría no proceder a su arresto para no actuar de forma incompatible respecto a la inmunidad de estas personas, dado que Israel no es Estado parte del TPI y no han retirado la inmunidad que se les concede como miembros del Gobierno israelí en viaje oficial.