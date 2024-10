“Fue un absoluto placer volver a conectarme con él”: Melania Trump se refiere a la relación que mantiene con el rey Carlos en su autobiografía

En su libro Memorias , la ex primera dama cuenta por primera vez los momentos devastadores que ha vivido en el poder, la relación madre-hijo con Barron Trump y el vínculo que tiene con la familia real. Adicional a ello, salió en defensa de las mujeres y escribió sobre un tema controversial en todo el mundo: el aborto.

La semana pasada, previo al lanzamiento de su libro, el diario The Guardian tuvo en su poder un adelanto del libro de Melania Trump, que cuanta con un total de 256 páginas en las que se tendría todo lo relacionado con la campaña electoral en Estados Unidos y algo de su autobiografía.

La ex primera dama, una de las mujeres más discretas del mundo, mostró de frente que está en contra de una de las banderas de la campaña de su marido: el derecho de las mujeres a abortar libremente. “¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debe tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si lo desea” , escribió en sus memorias.

Con relación al vínculo que mantiene Melania Trump con la familia real, mencionó lo siguiente: “El banquete de Estado de esa noche fue un evento formal y elegante. Me senté al lado del príncipe Carlos y fue un absoluto placer volver a conectarme con él, nuestros caminos se habían cruzado hace muchos años en la ciudad de Nueva York. Esa vez, entablamos una interesante conversación sobre su profundo compromiso con la conservación del medio ambiente”, aseguró Melania sobre el encuentro que sostuvo la familia Trump con la reina Isabel y el entonces príncipe Carlos.

“Me senté al lado del príncipe Carlos y fue un absoluto placer volver a conectarme con él, lamentablemente, su majestad no pudo visitarnos nuevamente antes de su muerte en 2022, pero nuestra amistad con la familia real continúa e intercambiamos cartas con el rey Carlos hasta el día de hoy”. Adicionalmente, En sus memorias, Melania, al igual que Donald Trump, dicen que “siempre recordarán con cariño el tiempo que pasaron juntos con la Reina Isabel y nunca olvidarán la generosa amistad de Su Majestad, su gran sabiduría y su maravilloso sentido del humor”.

Por otra parte, respecto a su matrimonio con Donald Trump y de la posibilidad de tener más hijos, aseguró: “Siempre me pareció bien tener uno, Donald me animaba a tener más. Yo le dije que estaba completamente bien con uno porque es una vida muy demandante, y sé lo ocupado que está. Y yo estoy a cargo de todo. Así que así está perfecto”.

Las memorias de Melania cierran con todas las críticas que recibe la ex primera dama y de cómo las afronta por lo que ha vivido desde el pasado en su llegada a Estados Unidos proveniente de Eslovenia: “Todo el mundo te juzga, te mira de una determinada manera, así que también puede ser un mundo mezquino. Así que nada me preparó más para este mundo que la moda”, añadió la exmodelo y ex primera dama.