Gabriel Boric cuestionó a gobiernos de izquierda que no rechazan violación de Derechos Humanos en Nicaragua o Venezuela

En medio de un conversatorio en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el presidente chileno Gabriel Boric cuestionó a aquellos gobiernos de izquierda que tienen “un doble estándar” cuando se trata de Derechos Humanos.

En tal sentido, el mandatario de los chilenos dejó ver su molestia con esos sectores de izquierda que no rechazan las arbitrariedades cometidas por los regímenes de Venezuela o Nicaragua.

“Realmente me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua (...). No importa si eres de la extrema derecha o extrema izquierda. Son mandatos civilizatorios. El respeto de los Derechos Humanos no puede tener un doble estándar”, dijo este jueves Boric en medio del conversatorio.

Además, desde la Universidad de Columbia, el jefe de Estado chileno contó lo que vivió en una visita en el año 2010 a Venezuela. Recordó las arbitrariedades cometidas por Hugo Chávez, líder en aquel entonces del régimen venezolano, y quien falleció en 2013.

“Cuando era diputado empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Me hice preguntas. Fui a Venezuela en 2010 cuando Chávez todavía estaba vivo. Y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones. Y dije, bueno, esto no está bien. Tenemos que poder criticarlo. Y la gente de la izquierda en Chile dijo que no, no, no, no. No hablas de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal (...). No puedes condenar lo que Estados Unidos está haciendo en el extranjero, o cualquier otro ejemplo, si no puedes ver lo que tus amigos están haciendo”, destacó Gabriel Boric en el conversatorio.

A propósito de lo anterior, luego de la lluvia de críticas que recibió en días pasados el gobierno del presidente Gustavo Petro porque se ausentó de la sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se condenaron las violaciones en Nicaragua, finalmente se firmó la declaración en la que se rechaza la situación que se está registrando en el país centroamericano.

La firma fue plasmada en el desarrollo de una sesión especial que llevó a cabo la semana pasada en Ginebra (Suiza), en la cual se abordó el grave panorama político y humanitario en Nicaragua, en el que, según organizaciones sociales, Daniel Ortega avanza en una persecución en contra de la oposición y de la iglesia.

Sorpresivo llamado de Petro a Venezuela y Nicaragua

En días pasados, en medio de las denuncias que se han conocido sobre violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela y en Nicaragua, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió formalmente al Gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, de Nicaragua que regresen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El jefe de Estado, en medio de su discurso sobre la posesión de varios embajadores, entre los cuales está León Fredy Muñoz –quien representará a Colombia en Nicaragua–, aseguró Petro que debe protegerse y prevalecer la constitución democrática de América.

“Miles y miles de latinoamericanos le piden al presidente Maduro que reingresara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay que pedirle a Nicaragua que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; son decisiones de ellos, obvio, y no las podemos imponer”, indicó Gustavo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “La constitución democrática debe prevalecer porque al final –ganen derechas o izquierdas– en el nuevo espectro político debe prevalecer la protección”.