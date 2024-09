Gabriel Boric, presidente de Chile, arremete contra Nicolás Maduro en la ONU: “Una dictadura que pretende robarse una elección”

Boric volvió a referirse al gobierno de Maduro como una dictadura y pidió abogar por una transición pacífica a una democracia en el país. “Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis”, señaló en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo pidió a las autoridades estadounidenses a “levantar las sanciones económicas que (...) solo causan más pobreza en los pueblos y no en los dictadores”, según anunció el mandatario chileno durante su discurso. “Tal como se lo he dicho personalmente al presidente (Joe) Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que, por el contrario, lo agravan”, aseguró Gabriel Boric en la ONU en Nueva York.