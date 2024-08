María Corina Machado agradece la voluntad de Boric al rechazar la ratificación del TSJ a Maduro como presidente de Venezuela

| Foto: Anadolu via Getty Images

Para María Corina Machado, este ha sido un movimiento social y cultural poderosísimo. “Creo que el más poderoso que ha habido en generaciones en Venezuela”. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Muchas gracias, Presidente Boric. Pretenden desconocer la Soberanía Popular y la verdad, pero no podrán. La burda maniobra en el TSJ, entregado al régimen, pretende eximir al CNE de su obligación constitucional. Pero ya es demasiado tarde. Todo el mundo sabe cuál es la verdad. Al final, no se atrevieron. No presentaron ni una sola acta, ni un solo número de una sola mesa de votación. Haremos respetar la voluntad de los venezolanos. Contamos con usted”, le respondió Machado al trino de Boric en X.