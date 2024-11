Pero para nadie es un secreto que alrededor de los tapabocas ha existido todo tipo de especulación sobre su efectividad para frenar la propagación del virus y su pertinencia para usarlo en actividades como el ejercicio, donde todavía no están claros los efectos que puede causar en la salud si se usa incorrectamente o por un tiempo excesivo.

Con 18‘601.795 positivos para covid-19 en el mundo y 702.045 muertos, los gobiernos con mayor número de casos no escatiman medidas para evitar que la enfermedad siga extendiéndose y, entre las consideraciones, se calcula que más de cuarenta países han exigido a su población el uso del tapabocas de forma obligatoria mientra se halla una vacuna para controlar la pandemia.

Por el lado de Uruguay, que ajusta apenas 3,5 millones de habitantes, el uso de la mascarilla es norma desde el 13 de marzo. Pero en su caso, el gobierno no tuvo que decretar confinamiento obligatorio, sino que apeló a la conciencia ciudadana para que las personas se mantuvieran en casa. Ha sido tal el éxito de la actuación temprana de este país que 1.048 de las 1.300 personas contagiadas con covid-19 ya se han recuperado, mientras 37 perdieron la vida.

En contraste, Brasil como epicentro del virus en el cono sur, ha quedado en el limbo entre las determinaciones de Jair Bolsonaro, que ni estando contagiado usó con juicio el tapabocas, y las decisiones del Tribunal Supremo de Brasil (STF). Este último, falló el 4 de agosto a favor de la obligatoriedad de usar este elemento de protección en las cárceles donde el hacinamiento hace estragos junto al virus. No obstante, el presidente de ultraderecha no se ha quedado quieto e incita a que los asistentes a iglesias y escuelas no lo usen. Como consecuencia, 2.801.921 brasileños han contraido la enfermedad y 95.819 han muerto.

Chile mantiene el uso del cubrebocas, como lo llaman, en el espacio y transporte público y privado remunerado, mientras que Argentina lo exige, además, cuando hay más de dos personas en el vehículo. Vale anotar, que en las últimas horas la nación albiceleste anunció cifras récord de 168 muertos y 6.792 contagios en un solo día.

Perú, Bolivia y Ecuador siguen los pasos de Colombia donde cualquier salida a la vía pública implica portar el elemento, aunque hay otras medidas de bioseguridad para evitar mayores contagios. Y, de otro lado, en Venezuela, donde se aplica el sistema 7+7 –una semana de cuarentena y otra de reactivación laboral– se exige que la ciudadanía use el tapabocas en espacios públicos donde no se pueda respetar el distanciamiento social de dos metros.

Finalmente, el caso más particular de latinoamérica lo vive Panamá, que desde el 7 de junio levantó la cuarentena total y, como ha sucedido en otros países, se dio un rebrote que llevó al presidente Laurentino Cortizo a instaurar el uso del tapabocas en todo el territorio, priorizando las provincias de Panamá y Panamá Oeste, dos de las diez que tiene el país, donde la propagación tomó fuerza en las últimas semanas de julio. En estos lugares se aplica una especie de ‘pico y género‘ por número de cédulas.

¿Qué dice la OMS sobre el tapabocas?

De acuerdo a la última actualización (5 de junio) del protocolo sobre el ‘uso de mascarillas en el contexto de la covid-19‘, la Organización Mundial de la Salud detalla que este elemento cumple una función de protección para personas sanas cuando estas emplean las mascarillas al entrar en contacto con una persona infectada, o para que un infectado no contagie a los demás. Mas hay una aclaración importante en el texto, "sea como fuere, usar mascarilla no basta para lograr un grado suficiente de protección o control de fuentes, de modo que es preciso adoptar otras medidas personales y comunitarias para contener la transmisión de virus respiratorios".