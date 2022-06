Guerra en Ucrania: Rusia anuncia su salida oficial de la Organización Mundial del Turismo

Este viernes -10 de junio-, en medio de las crecientes presiones que recibe Rusia por cuenta de la invasión a Ucrania, y las acciones en represalia que han asumido los distintos estados, el Gobierno Putin oficializó la salida de dicho país de la Organización Mundial del Turismo, OMT.

La decisión se conoce, luego de que, en el marco de referida guerra, y las sanciones impuestas a Rusia, este país fuera suspendido de la OMT el pasado mes de abril.

El anuncio se oficializó a través de la emisión de un decreto, en el que se advierte que el gobierno Putin tomó esa decisión tras la sugerencia de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, oficializando así el retiro de la “Federación de Rusia de la Organización Mundial de Turismo”.

El decreto con el que se oficializó dicha salida fue firmado por el primer ministro de ese país, Mijail Mishustin, según precisan medios internacionales.

Sobre la OMT, es importante destacar que esta corresponde a un órgano subsidiario de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y que su sede principal se ubica en Madrid, España.

La decisión de la salida de Rusia de la organización se conoce luego de que en el pasado mes de abril, se dispusiera, en el seno de dicha entidad, la suspensión de la membresía de Moscú, advirtiendo que la Guerra desatada en Ucrania, desde el pasado 24 de febrero, tras la ocupación militar por parte del Kremlin, atenta contra “los valores de la institución”.

Recientemente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en declaraciones entregadas al medio británico Financial Times, reiteró su posición de buscar una salida negociada al conflicto que se libra en su territorio hace cerca de 110 días, afirmando que estaría dispuesto a sentarse en la mesa de diálogo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, afirmando a su vez que no hay otra persona en Rusia con quien debiese hablarse del tema, reconociendo en ese mismo sentido que no es de su agrado el presidente ruso.

El ucraniano afirmó que, si el escenario se da, pueda ser para “acabar con la guerra y no de parloteo”.

En respuesta, desde Turquía, en el marco de una visita oficial a ese país, Serguéi Lavrov, canciller ruso, explicó que la única condición para ese encuentro es que se reanude la mesa de diálogo entre los dos países.

Actualmente, las tropas rusas han avanzado significativamente en la toma del control del occidente de Ucrania, la región denominada como el Donbás, donde uno de los principales frentes de batalla se centra en la ciudad de Severodonetsk.

Adicionalmente, se confirmó recientemente que Rusia ha logrado habilitar un corredor por el sector sur de Ucrania, con el que conectó los territorios prorrusos con la provincia de Crimea.

En el mismo sentido, se ha conocido que las autoridades de Mariúpol se encuentran preocupadas, pues, como parte de las acciones que Rusia adelantó para tomar el control total del puerto, dejaron un halo de muerte marcado por cientos de cadáveres que hoy se encuentran abandonados en las calles, lo que podría derivar en una emergencia sanitaria relacionada con el cólera, pues los cuerpos no han logrado ser puestos, ni siquiera, en fosas comunes.

*Con información de AFP.

