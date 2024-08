Gustavo Petro propone un Frente Nacional para Venezuela: ¿Qué significa? Excanciller explica por qué es “ciencia ficción”

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Y agregó una propuesta que en Colombia tiene mucha historia, pero que en Venezuela no tiene ningún sentido: un Frente Nacional. “De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva”, escribió el presidente colombiano.

Pero, por otro lado, la experiencia en Colombia del Frente Nacional no es vista tampoco como algo netamente positivo. Ese modelo implicaba no solo la alternación en el gobierno, sino la paridad política en todas las instituciones del Estado. Consistió en dividir milimétricamente, por mitad y mitad, no solo el gabinete de gobierno nacional, sino las gobernaciones y alcaldías, con sus respectivos gabinetes. La rama judicial, los magistrados de las altas cortes y tribunales, el número de jueces de todos los niveles, junto al congreso, asambleas y concejos. La Registraduría Nacional y los demás órganos de control.