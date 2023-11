Hermann Tertsch, europarlamentario de Vox: “Gustavo Petro es un presidente fraudulento que no merece Colombia”

H.T.V.L.: No, el rey no es que haya fallado porque tenía que darle ese poder, el rey primero le dio esa oportunidad a Feijóo que no consiguió porque había hecho una campaña catastrófica que se centró en atacar a Vox y no a Sánchez, que es un personaje sin escrúpulos, sin moral, que ya ha pisoteado los derechos de los españoles numerosas veces.