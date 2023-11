Hoy No Circula: ¿Qué automóviles no pueden transitar en CDMX y EDOMEX este jueves 2 de noviembre?

El Hoy No Circula es un programa que funciona seis días a la semana en Ciudad de México, capital de México, con el propósito de reducir las emisiones y proteger el medio ambiente.

Los carros que tienen prohibido circular en el Valle de México este jueves 2 de noviembre, son aquellos que cuentan con engomado verde, y terminación de placas 1 y 2, de acuerdo con la versión del diario AS de México.

Además, los automóviles que tienen holograma de verificación 1 y 2 no tendrán permitido circular.

SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente, es la encargada de administrar y gestionar el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Por su parte, la CAME es la entidad encargada de determinar las restricciones vehiculares, de acuerdo con las variaciones y los días en los que se suspende el programa, en función de los niveles de contaminación atmosférica que se presentan.

Restricciones

Todas las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula, tanto las semanales como las sabatinas, se aplican en un horario de 5:00 a 22:00 horas, mientras que para los vehículos foráneos la restricción aplica de 5:00 a 11:00 horas.