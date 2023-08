Incendios en Hawái dejan siete muertos y cientos de personas evacuadas por la emergencia

Los incendios afectan a la isla de Maui pero también a la de Hawái, donde por ahora no consta que se hayan producido víctimas mortales. El gobernador Josh Green solicitará en los próximos días al presidente, Joe Biden, una declaración formal de desastre, “una vez se sepa la magnitud de los daños” por los fuegos.

“Se confirmó que hemos tenido seis víctimas mortales y todavía continuamos las operaciones de búsqueda y rescate por lo que no sabemos que pasará con esa cifra” , dijo el alcalde de Maui, Mitch Roth, en rueda de prensa.

El estado de emergencia fue anunciado, dijo la vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, con los hospitales de la isla de Maui “saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo”. “La línea de emergencias no funciona, el servicio celular no funciona, los teléfonos no funcionan”, agregó.