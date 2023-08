Incluso la Antártida se ve golpeada por fenómenos climáticos extremos, según los científicos

El continente más meridional del planeta no está aislado del tiempo extremo asociado con el cambio climático causado por la humanidad, según un nuevo reporte en Frontiers in Environmental Science que intenta mostrar una visión global coherente de un lugar que ha sido una anomalía ante el cambio climático.

Efecto dominó de graves consecuencias

Lo que está por venir si continúa la tendencia -algo probable si los humanos no reducen las emisiones de efecto invernadero- será un efecto dominó de consecuencias, desde costas desaparecidas a un calentamiento global incrementado por grandes pérdidas en una importante fuente de hielo, que refleja la luz del sol. Es algo que los científicos vigilan desde hace tiempo y que ahora les preocupa aún más.

Cambios complejos

Y es un cambio asociado a la actividad humana. “En efecto, hay una fuerte huella del cambio climático”, dijo en un correo electrónico Helen Fricker, profesora de geofísica en la Institución Scripps de Oceanografía en la Universidad de California, San Diego, que no participó en el estudio. “No es bueno”.

“Yo no soy un alarmista, pero lo que veo es alarmante”, dijo Waleed Abdalati, investigador medioambiental en la Universidad de Colorado y que no participó en el estudio. | Foto: GETTY IMAGES vía BBC

“Lo que veo es alarmante”

El asunto de los fenómenos extremos “está con nosotros con más frecuencia y estará con nosotros aún con más frecuencia en el futuro”, dijo Peter Schlosser, vicepresidente y vicedecano del Laboratorio Futuros Globales en la Universidad Estatal de Arizona, que no participó en la investigación. Los sistemas como la Antártida son extremos por naturaleza, pero eso no significa que no sean vulnerables, señaló, y son muy susceptibles a cambios pequeños.