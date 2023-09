Increíble: hombre demanda a un hospital tras presenciar la cesárea de su esposa: “Me provocó una enfermedad psicótica”

| Foto: Future Publishing via Getty Imag

La cesárea fue realizada en el 2018, el padre demandó 4 años después

Respuesta de la demanda

Cuando el juez James Gorton leyó su sentencia en el caso el lunes, no se puso del lado de Koppula. Gorton desestimó la demanda y calificó el reclamo como un “abuso de proceso”.

Koppula, que optó por representarse a sí mismo ante el tribunal, dijo que no estaba de acuerdo con la evaluación.

El juez determinó que a Koppula no se le deben daños y perjuicios porque no sufrió ninguna pérdida económica y su supuesta enfermedad no alcanza el umbral de lo que se considera una “lesión grave”.