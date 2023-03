Indignación de padres en Indonesia por experimento que pone a iniciar clases escolares, a las 5:30 de la mañana

En una ciudad de Indonesia, un controvertido programa tiene a muchos padres indignados. Se trata de un programa piloto en la ciudad de Kupang, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en donde estudiantes de último grado en 10 escuelas secundarias, comienzan las clases cuando aún está todo oscuro, a las 5:30 de la mañana.

El objetivo

De acuerdo con el diario británico The Guardian, este programa, anunciado el mes pasado por el gobernador Viktor Laiskodat, busca fortalecer la disciplina de los niños.

De acuerdo con muchos padres, lo que está sucediendo es que los jóvenes llegan agotados a sus casas. Aunque Indonesia es un país donde mucha gente madruga, los colegios en este país generalmente comienzan entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana.

- Foto: AFP

“Es extremadamente difícil, ahora tienen que salir de casa cuando todavía está oscuro como boca de lobo. No puedo aceptar esto... su seguridad no está garantizada cuando está oscuro y tranquilo”, dice Rambu Ata, la madre de un niño de 16 años, según The Guardian.

De acuerdo con la mujer, su hija Eureka ahora tiene que levantarse a las 4 de la mañana para arreglarse y movilizarse en moto al colegio y cuando llega a la casa, ya no puede hacer nada más: “Ahora, cada vez que llega a casa, está exhausta y se duerme de inmediato”.

El colegio generalmente termina alrededor de las 3:30 p. m. en Indonesia.

Los riesgos por falta de sueño

Marsel Robot, experto en educación de la Universidad de Nusa Cendana, dice que esa medida no mejora la calidad de la educación y que el efecto a largo plazo de la privación de sueño puede ser peor: “A la larga, la falta de sueño podría poner en peligro la salud de los estudiantes y provocar un cambio en el comportamiento”, dijo.

“Solo dormirán unas pocas horas y esto es un grave riesgo para su salud. Esto también les causará estrés y descargarán su estrés actuando mal”.

El Defensor del Pueblo de Indonesia ha pedido al gobierno central que intervenga para interrumpir esa medida.

- Foto: via REUTERS

Críticas desde el gobierno central

Un portavoz de la Defensoría del Pueblo de Indonesia, Robert Na Endi Jaweng, dijo en declaraciones para el diario local Kompas que la medida, también está interrumpiendo las rutinas de los padres, de los niños cobijados con la nueva normativa.

“Le hemos pedido a l defensoría del pueblo provincial que supervise el proceso. Después de todo, la política del gobierno provincial no es apropiada, porque no ha habido ningún estudio académico (previo a la política) ni divulgación al público. Además, la política educativa sobre la escuela a partir de las 5:30 am interfiere con otros sectores, como los de seguridad, salud y transporte”, dijo Indraza Marzuki Rais, otro miembro de la Defensoría del Pueblo de Indonesia.

- Foto: via REUTERS

Igualmente, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil y la Comisión de Protección Infantil de Indonesia, han llamado a hacer una revisión de la política local.

Incluso el cambio de la regla de Kupang también fue cuestionada por legisladores de la misma región, quienes exigen que el gobierno local cancele esa “política sin fundamento”.

Sigue la política, a pesar de críticas

El gobierno local no solo ha mantenido el experimento, a pesar de las críticas. Además, extendió la medida a la agencia de educación local, donde los funcionarios ahora también comienzan su día a las 5:30 de la mañana.

Rensy Sicilia Pelokilla, una de las funcionarias de la agencia, está de acuerdo con la medida: “Como servidor público estoy listo para cumplir con el reglamento y voy a hacer lo mejor que pueda”, dice, según The Guardian.