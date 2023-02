Un bebé 16 meses asombra al mundo por pesar como un niño de 8 años

En los últimos días, se hizo viral en las redes sociales la historia de un bebé de 16 meses que pesa 27 kilogramos, es decir, el peso de un niño de 8 años. Por esta razón, su madre se ha tenido que ver obligada a vestirlo con ropa de su papá, así como colocarle pañales de talla XXXL.

“El cuerpo de su padre también es pequeño. La ropa de su padre le queda bien, a veces también la usa mi hijo”, manifestó la mamá en el video.

En la producción se muestra el impactante sobrepeso que padece Muhammad Kenzi Alfaro, el bebé de origen indonesio. Debido a su condición, el menor no es capaz de mantenerse sentado, ni de pie.

Muhammad Kenzi Alfaro, bebé de origen indonesio. - Foto: Tomada del canal de YouTube World News

De acuerdo con información del diario The Sun del Reino Unido, su mamá muchas veces se ha visto en aprietos, ya que su gran tamaño no le permite cargarlo y el coche que tienen en la familia no es lo suficientemente fuerte para sostenerlo.

En muchas ocasiones, la mamá del menor se ha visto en la obligación de colocarle pañales una o dos tallas más pequeñas, pues según ella, en la ciudad que viven actualmente les resulta complicado encontrar el tamaño indicado, ya que la talla no existe en las tiendas comunes.

Cabe mencionar que el peso promedio de un bebé de 16 meses es de entre 10 a 14 kilos. La mamá también manifestó que Muhammad siempre fue un bebé de gran tamaño, que al nacer pesó cuatro kilos, es decir, el doble de peso de un recién nacido.

Luego de los chequeos de rutina de Kenzi en diciembre de 2022, él fue puesto en un constante monitoreo en donde se le brinda una atención ambulatoria y un tratamiento en el Hospital Hermina Bekasi para que logre bajar de peso.

El bebé recibe atención médica. - Foto: Tomada del canal de YouTube World News

Joven duró 8 años para entrar a la universidad; la razón no fue económica

Un joven peruano es tendencia en estos días, después de que confesara la ‘odisea’ que vivió hasta ser admitido en la universidad. Este hombre reveló que estuvo presentando varias pruebas y tomando cursos de preparación para cumplir su sueño de entrar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

A pesar de no haber desistido en su intento para que ese centro educativo le abriera las puertas, sí reconoció que el camino fue ‘complejo’. En un video, junto a algunos amigos, dijo que había pasado por varias academias, de manera que al presentar el examen de admisión un ‘aprobado’ fuera el resultado; sin embargo, las respuestas terminaban por generarle decepción (no pasaba las pruebas).

“Ya me las conozco todas”, dijo el peruano antes de enumerar los lugares por donde había estado. Esa revelación la hizo en medio de la conversación sobre otro examen. “Hermano, nunca dejes de creer. Siempre confía hasta el final y da todo, que al final vas a ver que vas a hacer” las cosas comentó, antes de que sus compañeros lo aplaudieran por su perseverancia.

Estuvo intentando ingresar a una universidad específica por varios años. - Foto: TikTok @robinamado

En redes sociales, decenas de personas lo felicitaron por finalmente poder adelantar sus estudios de ingeniería y destacaron la constancia que reflejó hasta conseguir su objetivo. “Sí se pudo, ingresó mi causa”, “Detrás de esa sonrisa se esconde alguien que tiene mucha impotencia. El que la sigue la consigue”, comentaron algunos.

“¿Por qué me salió este video? Mi niño se está postulando y mañana será el último examen. La universidad es difícil”, “Es la etapa más dura. Vamos que sí se puede”, “Felicitaciones. Te lo mereces, tu perseverancia triunfó”, “Este será uno de los mejores profesionales porque nunca se rinde”, “Aún así cada examen se siente como si fuera el primero”, reaccionaron otros.