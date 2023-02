Hombre de 70 años se quitó 20 años de encima gracias a una operación; le cambió hasta el humor

En los últimos años, las cirugías estéticas han ganado mayor relevancia en el escenario médico. Por un lado, hay quienes no tienen buenas experiencias tras una intervención quirúrgica, pero por el otro, los resultados sorprenden.

Someterse a un cambio demanda de varios factores; entre ellos el dinero y la responsabilidad del profesional en salud, como del mismo paciente. Entonces, luego de esto, algunos quedan sin ninguna palabra tras ver los resultados del bisturí.

Precisamente, en TikTok se difundió un video viral sobre el cabio extremo que tuvo un hombre de 70 años. El paciente se fue hasta Texas, en Estados Unidos, para someterse a un rejuvenecimiento facial, procedimiento popular en el mundo estético.

El clip lo compartió el mismo doctor que operó al anciano y ganó reconocimiento por realizar cirugías estéticas en Nueva Jersey. En menos de un minuto el médico mostró el antes y el después de su paciente, quien quedó “irreconocible” para muchos: se ve con al menos 20 años menos.

Para someterse a una cirugía estética, en la mayoría de casos se debe hacer una buena inversión de dinero. (imagen referencia). - Foto: Getty Images

Como es usual, antes de entrar al quirófano, el doctor le rayó la cara a su paciente con un marcador, en donde resaltó las arrugas en la frente, mentón, cuello, entre otras zonas, que prácticamente desaparecieron por completo.

De acuerdo con las declaraciones dadas por el especialista estadounidense, para llegar a los resultados del cambio extremo se le realizó al hombre: transferencia de grasa, levantamiento endoscópico de cejas, blefaroplastia de revisión en los párpados, estiramiento profundo de cara y cuello, septo-rinoplastia y, por último, láser fraccionado de CO2 para mitigar imperfecciones.

El video, que está en el perfil de @drkassir en TikTok, tiene como foto de portada la fotografía de la cara del hombre de 70 años, antes de ingresar a la sala de cirugía, y el resultado después de varios días de efectuarse la transformación. Por ello, el clip se viralizó y llegó a los diferentes escenarios de interacción social.

Fueron varios procedimientos a los que el anciano se sometió para cambiar su aspecto. - Foto: TikTok: @drkassir

Tan solo en la red social china, el clip tiene más de siete millones de reproducciones,más de 100.000 ‘Me gusta’ y miles de comentarios. “La increíble transformación de nuestros pacientes es sobresaliente”, destacó el médico especializado en cirugía estética.

Por su parte, varios internautas escribieron: “Hasta quedó de buen humor”; “Y por qué Madonna no fue con él”; “Voy a ahorrar para hacerme esto cuando esté viejo”; “Es literalmente otra persona”; “No me lo creo, le quitó 50 años”; “Me quede así 😮”; “Sin lugar a dudas, lo que me falta es billete”; “Estoy en shock”, se lee en TikTok.

A continuación, el video viral de increíble cambio estético:

Así luce una mujer ‘fitness’ de 63 años

Hay casos en los que la edad no es sinónimo de vejez, pues gracias al ejercicio y las prácticas saludables Lesley Maxwell, una australiana de 63 años, sorprende al público digital con fotografías que muestran su tonificada figura corporal.

Si bien es cierto que existe la premisa de que los años no llegan solos, para Maxwell parece que no aplica, ya que gracias al entrenamiento y las rutinas que realiza ha logrado esconder los años que actualmente tiene.

Por décadas, la australiana se ha interesado por el mundo fitness, así que uno de los escenarios favoritos en los que suele posar para tomarse fotografías es el gimnasio. El área de interés de esta mujer es la de la transformación corporal y muestra de ello es su abdomen plano en el que se conservan sus abdominales.

Australiana de 63 años. - Foto: Instagram @lesleymaxwell.fitness

Con más de 100.000 seguidores en Instagram, la amante del ejercicio se ha encargado de ser un ejemplo para las demás personas. En especial, para las mujeres mayores de 50 años.

En adición, Maxwell ha sido ganadora de más de 30 títulos de concursos de figuras y ha creado entrenamientos, como el de los 90 días para tener una espalda sexy.