Como si fuera ‘Rosario Tijeras’: arrestan a mujer señalada de capar a su novio cortándole los genitales

Como sacado de una película de terror o de la popular novela Rosario Tijeras del escritor colombiano Jorge Franco, las autoridades de la región de Sumatra, en Indonesia, dieron cuenta de un sangriento caso ocurrido en la localidad de Sibolga, donde una mujer es señalada de intentar mutilar el pene de su novio en venganza por una serie de amenazas que este había adelantado en su contra, luego de que ella se negó a sostener un encuentro sexual.

Según recogen medios internacionales, los hechos ocurrieron al interior de un hotel local, sitio en el que la pareja se habría citado para ‘intimar’, pero que terminó desencadenando en un escenario de pesadilla debido a lo allí ocurrido.

La mujer fue detenida tras lo evidenciado en la habitación. Sin embargo aún no existen cargo en su contra. - Foto: Getty Images

Los hechos ocurrieron en medio de un intento del hombre por convencer a la mujer, su expareja, de volver a sostener relaciones sexuales, escenario en el que ante la negativa de ella, él resolvió arremeter violentamente y recurrir a una serie de amenazas que, antes que intimidar a la joven, lo que motivaron fue que ella tomara un cuchillo y arremetiera contra los genitales del hombre.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Policía local, la mujer habría tomado un cuchillo, de propiedad del hombre, luego de que este le advirtiera que estaría dispuesto a publicar un video íntimo de los dos, si ella no accedía a sostener un encuentro sexual.

No obstante, la reacción de ella fue inesperada, llevándola a atacar al hombre en una zona del cuerpo que se caracteriza por la elevada presencia de vasos sanguíneos, lo que desencadenó una importante hemorragia que puso en peligro la vida el hombre.

En medio de la emergencia, la mujer de 28 años decidió acudir a la administración del hotel en el que se había citado con su expareja, para advertir que debido a ‘situaciones ocurridas en el lugar’, él estaba perdiendo mucha sangre, y que se hacía necesaria la presencia de cuerpos de emergencia.

Una vez llegaron al lugar los cuerpos de emergencia, procedieron a llevar al hombre hasta un hospital donde se mantiene en pronóstico reservado, e incluso fue internado en cuidados intensivos.

Mientras tanto, la mujer fue detenida como responsable de la tentativa de homicidio, cargos que aún no han podido ser interpuestos, en tanto no se conoce la versión del hombre y, por ende, no existe una denuncia formal en contra de ella.

El hombre debió ser trasladado de urgencia a un hospital debido a la alta cantidad de sangre que perdió. tras ser agredido en el pene. - Foto: Getty Images

La mujer precisó que otrora sostuvo una relación de siete meses con el hombre atacado, y que ante las amenazas, y debido a que ella “no estaba de humor” el pasado sábado, fecha en la que ocurrió el ataque, terminó por desencadenar el ataque referido.

Si bien la mujer permanece detenida, las autoridades, en declaraciones recogidas por medios internacionales, han precisado que aún no ha sido imputada, pues no existen cargos ni claridad por lo sucedido.

A través de las redes sociales circulan una serie de imágenes realmente impactante de la habitación donde ocurrieron los hechos, un escenario marcado por la elevada presencia de sangre en todos los rincones del cuarto.

El pasado mes de diciembre, en Argentina, se conoció el caso de una mujer de 27 años de edad que, ante un reiterado caso de acoso sexual, decidió matar a su victimario, quien la intimidaba desde que ella estaba en el colegio y él era su profesor, conducta que el hombre estaba incluso replicando ahora en contra de la hija de su víctima.

En ese caso, la mujer, al igual que en el caso ocurrido en Indonesia, aceptó un encuentro con el hombre, y en medio de esta cita, resolvió tomar un cuchillo y quitarle la vida.

Primeras versiones afirman que el hombre había amenazado al a mujer con publicar un video íntimo de la pareja si ella no accedía a tener sexo con él. - Foto: Getty Images

Si bien en este caso el hecho no ocurrió al interior de un hotel, la mujer también terminó por aceptar su responsabilidad, luego de que, perpetrado el asesinato, y aun con las manos ensangrentadas, realizó un live a través de sus redes sociales en el que afirmó: “ya nadie va a volver a tocarme” confirmando que había asesinado a su agresor y al de su hija de 14 años.

La mujer afirma que se citó con su victimario, del cual ella se convertiría en asesina, y en el encuentro le confesó lo mal que la hacía sentir. “Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila”, afirmó.

“No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad, quería que sufriera, pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”, confesó la mujer en medio del video que se convirtió en su confesión.

El video difundido por la mujer a través de las redes sociales tiene imágenes muy fuertes, pues incluso ella aparece frente a la cámara mientras intenta limpiarse la sangre en sus manos.