Escándalo en Estados Unidos: cirujano le pidió a paciente que lo ‘masajeara íntimamente’ para motivarse para la cirugía

Autoridades médicas de Estados Unidos revelaron su decisión de suspender la licencia de operación de un cirujano plástico de Nueva Jersey, quien recientemente fue objeto de señalamientos por parte de una de sus pacientes, que advirtió que el especialista se intentó sobrepasar íntimamente con ella previo a la práctica de una intervención quirúrgica.

Según la mujer, el especialista, identificado como Peter Driscoll, adelantó prácticas indebidas al interior de su consultorio médico, las cuales pasan por la proyección de material pornográfico, hasta el intento y propuesta de actividades sexuales con sus pacientes.

En el caso puntual de la mujer, esta afirmó que el doctor le ‘solicitó’ que acariciara sus genitales, advirtiendo que necesitaba ‘motivarse’ para la práctica de los procedimientos médicos estéticos requeridos.

Según la paciente, el cirujano le hizo propuestas indecentes. - Foto: Getty Images

La denuncia, recogida por medios internacionales, también afirma que la propuesta del médico fue elevada en momentos en que este evidenció que su asistente había ya salido de la sala de cirugía, por lo que él se encontraba a solas con la paciente, a quien, según ella, colocó su mano en el muslo y le ‘invitó’ a realizar el tocamiento antes enunciado.

Sobre el doctor Driscoll, objeto de los graves señalamientos por parte de la paciente, medios como el New York Post, en Estados Unidos, han revelado que trabajó en una institución conocida como My Goals Solutions en Ridgefield, entidad a la que se vinculó en agosto de 2021, y en la que permaneció hasta junio de 2022.

Las denuncias reveladas por la mujer fueron escaladas e investigadas por las autoridades judiciales de ese estado, luego de que la paciente con quien intentó sobrepasarse, además de negarse acceder a sus propuestas, decidió poner el caso en conocimiento de las autoridades.

Además de las autoridades judiciales, el caso también escaló en las autoridades médicas que, mientras avanza la investigación, suspendieron la licencia del médico, para evitar que este pudiese ejercer, advirtiendo que los hechos denunciados darían cuenta de que el médico era un peligro para sus pacientes.

El médico aprovechó que la auxiliar salió del quirófano para intentar persuadir a la paciente de que masajeara sus genitales. - Foto: getty Images / Phil Fisk

Sin embargo, los medios locales también han advertido que el doctor no pudo ser imputado de ningún delito, en tanto la mujer finalmente decidió no avanzar con la presentación de cargos, no obstante, la existencia de denuncias previas por ver pornografía en su lugar de trabajo mientras los pacientes estaban sedados, también ha actuado en su contra.

Además de las irregularidades de índole sexual, el médico también habría incurrido en otras prácticas indebidas referidas a abandonar el lugar de trabajo antes de que los pacientes terminarán el proceso de recuperación tras la operación, lo que refiere una violación a los protocolos.

El fiscal del Estado de New Jersey refirió al respecto que “no se puede permitir que los médicos abusen de su posición de confianza para participar en actos atroces como los que se alegan aquí”, complementando que “cualquier profesional que participe en una mala conducta depredadora y repugnante en el estado de Nueva Jersey enfrentará graves consecuencias”.

Por su parte, desde la junta ética de los profesionales de la salud en el referido estado se anunció que la licencia del médico quedó suspendida tras las evidencias conocidas, afirmando que según lo evidenciado, las acciones del médico “violaron flagrantemente la ley y dañaron tanto a la comunidad médica como al público”, lamentando que acciones de ese tipo vayan en detrimento de la confianza de los pacientes en la comunidad médica.

Este caso ocurrido en Estados Unidos recuerda el revelado a mediados de 2022 en Brasil, donde un anestesiólogo fue denunciado por sus propios compañeros de trabajo tras evidenciar que el hombre abusó sexualmente de varias pacientes durante intervenciones médicas en las que estas estaban totalmente sedadas, y donde la atención del resto de personal médico se centraba en la cirugía.

En ese momento, la denuncia de los compañeros del anestesiólogo se logró gracias a la ubicación de un teléfono móvil que grabó el abuso sexual, y puso en evidencia la conducta del especialista.

En la grabación del hecho, ocurrido al interior del Hospital de la Mujer de Vilar dos Teles, se puede observar cómo, en medio del procedimiento, y aprovechándose de algunos elementos que obstaculizaban la vista de sus compañeros durante la cirugía, el anestesiólogo, identificado como Giovanni Quintella Bezerra, saca su pene y lo introduce, por espacio de diez minutos, en la boca de la materna intervenida, quien se encuentra en alto grado de sedación.

El cirujano plástico habría afirmado a su paciente que él necesitaba 'motivación' para lograr finiquitar la cirugía estética. - Foto: Getty Images

Según detallan medios locales de Brasil, si bien la actuación del médico no pudo ser prevenida, en tanto la evidencia solo pudo ser revisada hasta el final de la intervención, el video captado sí permitió al personal del hospital poner el acto ilícito en conocimiento de las autoridades, dando pie a la captura del médico.

En declaraciones entregadas a medios locales, algunas enfermeras, compañeras del señalado abusador, afirmaron que en otras ocasiones les había generado sospecha el alto grado de sedación en el que se encontraban las pacientes de las intervenciones en las que participaba el acusado, afirmando que varias maternas incluso no tenían la suficiente fuerza para recibir a sus bebés cuando estos les eran presentados.

Las sospechas de que el hombre hubiese abusado anteriormente de otras pacientes es permanente, alimentada también por la posición que suele tomar el especialista durante las intervenciones, ya que gracias a su rol siempre está ubicado a la altura de la cabeza de los intervenidos, por lo que la ocurrencia de otras felaciones inconscientes podría ser posible.