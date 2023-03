Insólito: Bebé de tres meses fue rescatado en una tina de las aguas del río ‘La Leche’ en Perú

Los peruanos por estos días no la han pasado bien por cuenta de las emergencias producidas por el inclemente clima que no da tregua. En las redes sociales y los medios de comunicación del país fue contada la historia de un bebé de tres meses que fue rescatado en una tina de las aguas del río La Leche en Lambayeque, una ciudad en Perú.

Residentes del aislado pueblo de Camaná, 840 kilómetros al sur de Lima, caminan entre los escombros dejados tras un deslizamiento de tierra en Perú. Las autoridades el lunes, advirtiendo que el número de víctimas del desastre podría aumentar. Los deslizamientos de lodo y rocas surgieron como consecuencia de las lluvias torrenciales. (Photo by Diego Ramos / AFP) - Foto: AFP

La sorpresa de quienes presenciaron los hechos fue tal que compararon el milagroso hecho con el de Moises, que según el texto bíblico, fue dejado en las aguas del río Nilo para poderse salvar porque todos los bebés debían morir.

Los habitantes en la ciudad pidieron levantar al bebé de tres meses, el valiente hecho fue aplaudido por todos los presentes quienes estaban en el río atento para ayudar a las personas ante el peligro.

"Como a Moisés": bebé de 3 meses es rescatado en tina de las aguas del río La Leche en Chiclayo https://t.co/DylanP5Y6g vía @larepublica_pe — jorge noblecilla (@jorgenoble) March 11, 2023

El Gobierno de Perú declara el estado de emergencia en Lima por el ciclón Yaku

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, ha anunciado que el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en la capital, Lima, y en seis estados del norte del país, como consecuencia de las fuertes lluvias del ciclón Yaku.

Además de en la capital, ha detallado que se declara el estado de emergencia en Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash por las fuertes lluvias, que ya se han cobrado al menos seis vidas, según datos del El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

También ha explicado que, de acuerdo con las previsiones de meteorología con las que cuenta el ministerio, el ciclón estará en territorio peruano hasta el 15 de abril como fecha máxima.

Desde el inicio de la temporada de lluvias, en diciembre, se han registrado en total 58 fallecidos, 57 heridos y ocho personas han desaparecido, mientras que 8.222 han sido afectadas de alguna manera, según datos del jefe del INDECI, Carlos Yáñez, recogidas por la cadena de televisión Latina.

Son 14.000 las viviendas dañadas, 420 han quedado completamente destruidas y 2.509 están actualmente inhabitables, ha informado Yáñez este viernes.

Las inundaciones, acompañadas de fuertes vientos, afectan zonas urbanas y rurales. - Foto: AFP

“Hasta el momento y desde el inicio de la temporada de lluvias se registran: 3.000 afectados, 8.222 damnificados, 58 fallecidos, 57 heridos, 8 desaparecidos”, dijo a periodistas Carlos Yáñez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil.

El organismo de socorro había informado temprano de “seis fallecidos, 567 damnificados y más de 2 mil afectados”, antes de actualizar cifras con informes de distintas regiones.

La autoridad no precisó las circunstancias ni fechas de las muertes, pero resaltó que el recuento se remontaba al inicio de las lluvias estacionales hace poco más de tres meses.

Las inundaciones, acompañadas de fuertes vientos que afectan aparte de Perú, arrancaron esta semana y crecieron en proporciones las últimas 48 horas, afectando zonas urbanas y rurales de los departamentos costeros de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, en la frontera con Ecuador.

Al menos 58 muertos y más de 8.000 damnificados han dejado en la costa norte y nororiente de Perú las inundaciones por lluvias y el desbordamiento de ríos. - Foto: AFP

El nivel de precipitaciones estacionales se disparó por la presencia de un “ciclón no organizado” frente a las costas peruanas, en aguas del océano Pacífico, según las autoridades.

“El ciclón Yaku es un fenómeno muy inusual haciendo que lluvias se intensifiquen en el norte”, dijo el director de Defensa Civil, César Sierra, a la radio Exitosa.

El desplazamiento del ciclón, que se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa peruana, según el Servicio de Meteorología de Perú (Senahmi), activó una alerta de lluvias intensas en Lima, donde es raro que se registren precipitaciones.

El gobierno envió una tonelada de alimentos y adicionalmente útiles de limpieza para ayudar a la población perjudicada. El Senahmi aclaró que no es la primera vez que “un ciclón no organizado, diferente a los ciclones tropicales”, aparece frente a las costas peruanas.

La presencia de ese tipo de ciclón está asociada al fenómeno climático El Niño. “En Perú ya hubo un ciclón en 1982 y 1983 con El Niño y en 2017, pero esta vez es mayor”, dijo la meteoróloga Raquel Loayza a la radio RPP.