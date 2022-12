Insólito: mujer besó a su novio en plena audiencia cuando era judicializado por intentar matarla con cinco disparos

Las relaciones de pareja son algo confusas, porque los límites que se establecen no siempre son los mismos para todos, pues lo que para algunos es algo ofensivo o molesto, para otros puede ser irrelevante.

Pero hay casos extremos, como uno que se registró en Rio Grande Do Sul, en Brasil. En plena audiencia, en la que un hombre fue acusado de dispararle en cinco ocasiones a su novia, la mujer pidió permiso para acercarse a él y besarlo, a pesar de que tiempo atrás había intentado matarla.

El público quedó sorprendido ante la escena, pues el sujeto fue condenado a siete años de prisión, de los cuales cinco fueron por intento de homicidio y otros dos por posesión ilegal de arma.

Todo comenzó cuando Micheli Schlosser estaba con Lisandro Rafael Posselt, su novio, en una heladería, y ella vio que le llegaban muchos mensajes de otra mujer, por lo que empezó a discutir con él. El hombre, después de irse un rato, no tuvo problema en volver al lugar, sacar su arma de fuego y accionarla contra la joven.

Según El Informador, la mujer en su momento afirmó: “Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error. Solo él sabe todo lo que le dije la madrugada del domingo, cuando volvíamos del baile. Los dos cometimos errores”.

“Él no quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia? Lo hizo”, afirmó la mujer.

El hecho ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando Micheli tenía 25 años y su novio 28. El diario Gazeta do Sul entrevistó a la mujer, quien manifestó: “Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”.

“Peleamos por conversaciones que leí en su teléfono celular. Ese día lo provoqué mucho. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Y por eso disparó (...) Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona”, agregó.

Pedro Rui da Fontoura Porto, el fiscal encargado del caso, en su momento manifestó que en muchas ocasiones la víctima se puso del lado del agresor: “El hecho de que llegue no solo a la sesión plenaria, sino también a la audiencia de instrucción que tuvo lugar antes, con intenciones de casarse con él, queriendo vivir el resto de su vida con un hombre que intentó matarla, sorprendió a todos. Cuando el juez anunció la sentencia en un régimen semiabierto, aplaudió. Nunca había visto esto antes”.

Hombre lanzó a su hijo desde un tercer piso en medio de pelea con su ‘ex’

Indignación en Argentina, en la provincia de Formosa, por el caso de un menor de edad, de tan solo cinco años, quien fue víctima de un momento de ira por parte de su padre; un hombre que, en medio de una discusión intrafamiliar, arremetió contra el infante, lanzándolo al vacío desde un tercer piso.

No obstante, y pese a la gravedad de la caída, las autoridades que atendieron el caso, advirtieron que la oportuna llamada de emergencia permitió que el menor pudiera ser trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano; conocido como Hospital de la Madre y el Niño, donde los médicos lograron rescatar su vida; no obstante, el niño permaneció recluido en una Unidad de Cuidados Intensivos, y de momento su pronóstico es reservado.

A su turno, según las autoridades, los agentes policiales que acudieron a la vivienda donde ocurrió el hecho, en el Barrio La Pilar, ante un llamado de denuncia por violencia doméstica, pudieron detener al hombre responsable del lamentable hecho; el padre del menor.