Mamá apuñaló de muerte a sus dos hijos y los escondió en la bañera: creía que los niños ‘eran ‘diablos’

Una madre ‘errática’, que fue arrestada por matar a puñaladas a sus dos hijos pequeños en su apartamento en la ciudad de Nueva York, pidió ‘misericordia’ y ‘se arrepintió de todas las malas acciones’ solo unas horas antes de la tragedia.

Dimone Fleming, de 22 años, es sospechosa de matar a cuchillo a su hijo de tres años, Deshawn, y a Octavius, de 11 meses, antes de ocultarlos en la bañera de su apartamento ubicado en el Bronx.

Los policías no vieron los cuerpos de los niños durante su primera visita a la escena, y fue su padre, Columbus Canada, quien hizo el trágico descubrimiento este sábado 26 de noviembre, en horas de la noche.

La familia de Fleming hoy ha revelado que la madre pensaba que sus hijos eran ‘diablos’ y que a menudo hablaba de demonios.

La policía arrestó a Fleming antes de darse cuenta de que los dos niños habían sido apuñalados varias veces en el cuello y el torso. - Foto: Foto: Getty Images

Ahora bien, la madre hizo una desgarradora publicación en las redes sociales, solo unas horas antes del baño de sangre, donde se puede ver como ruega misericordia y quiere ‘arrepentirse’ por todas sus ‘malas acciones’.

Fleming publicó el incidente sobre su masacre y escribió: “Es solo un Dios verdadero y me arrepiento de todas las malas acciones y la influencia negativa. Dejar todas las cosas que ya no me sirven... Gracias por tu misericordia”.

La policía arrestó a Fleming, quien fue encontrada ‘errática y desnuda’ antes de darse cuenta de que los dos niños habían sido apuñalados varias veces en el cuello y el torso.

Este trágico incidente ocurrió en un apartamento del tercer piso en un refugio familiar cerca de Mount Hope alrededor de las 7:20 p.m. del sábado. Los servicios de emergencia fueron llamados a la escena dos veces, y solo en el segundo viaje encontraron a los niños pequeños muertos.

Los testigos que vivían en el edificio le dijeron a DailyMail que vieron a la madre frenética sosteniendo su cabeza y gritando: ‘¿Qué hice? ¿Qué hice? en el pasillo momentos antes de que llegara la policía.

El padre de los niños, Columbus Canada, quien descubrió a sus hijos sin vida en la bañera, había tenido una discusión con Fleming el día anterior. Salió de la casa un día antes y se quedó en su automóvil durante la noche, según DailyMail.

Fleming, quien aún no ha sido declarado como sospechoso oficial, permanece bajo custodia como persona de interés en el caso. Por ahora, no se han presentado cargos.

La tía abuela de Octavius, Casey Canada, le dijo al NY Daily News que Fleming siempre creía que sus hijos eran ‘demonios’. “Ella pensó que los niños eran demonios. Decía que les tenía miedo”, dijo la abuela.

La madre de 22 años fue detenida alrededor de las 7:50 p. m. después de que los oficiales fueran inicialmente enviados a la residencia luego de recibir una llamada quejándose de su comportamiento errático.

Al llegar la policía, encontraron a una mujer desnuda en la cocina encendiendo objetos. Permanecieron en la escena durante 30 minutos antes de detenerla, aparentemente sin darse cuenta de que los niños estaban muertos en el baño.

Posteriormente, la mujer fue llevada a un hospital cercano para su evaluación.

Apenas 10 minutos después de que los oficiales se fueran, el padre de los niños regresó y descubrió que los dos niños no respondían en el apartamento y llamó a los oficiales por segunda vez alrededor de las 7:55 p. m.

Antes de su llegada, los vecinos ayudaron al padre a sacar a los niños de la bañera, que estaba llena de agua y cubierta con una sábana, e intentaron reanimarlos, según información suministrada al DailyMail. Luego, los niños fueron transportados al Hospital Presbiteriano de Columbia donde fueron declarados muertos.

Ahora bien, se cree que los oficiales no vieron los cuerpos de los niños en su primera parada en la casa, debido a que estaban escondidos en el baño en el momento de su respuesta.

Hasta el momento, la madre se encuentra actualmente bajo custodia como sospechosa, dijo el subjefe Louis De Ceglie de Patrol Borough Bronx el sábado a las 11 p. m. afuera del edificio en 246 Echo Place. La investigación sigue en curso.