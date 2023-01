Insólito: niño se metió a un contenedor para jugar y quedó encerrado durante seis días

Los trabajadores de uno de los puertos marítimos más importantes del mundo se llevaron una angustiante sorpresa luego de que hallaran a un niño que se encontraba atrapado dentro de un contenedor de carga. El pequeño llevaba 65 días encerrado.

El hecho se presentó en el puerto Klang de Malasia, en donde los trabajadores abrieron un contenedor “vacío” sin contar con que allí se encontraba un niño. La estructura para alojar mercancía había partido del puerto de Chattogram hacía seis días.

Según informan los medios locales, el menor de 15 años de edad, nacido en Bangladés, estaba jugando con sus amigos a las escondidas y vio el contenedor como el escondite perfecto para ganar. Sin embargo, por razones que aún son materia de investigación quedó encerrado.

Tuvieron que pasar seis largos días para que el menor fuera encontrado, los golpes que ejercía el niño contra la estructura metálica fueron la clave para que pudiera ser rescatado. Los testigos del hecho no se explican como pudo sobrevivir seis días solo en un contenedor, con poco aire, sin agua ni comida.

Luego de ser encontrado, los trabajadores llamaron a los organismos de emergencia para reportar el caso, el menor tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de Malasia con acompañamiento de la policía. Por ahora se encuentra en observación médica con el fin de descartar cualquier afectación a su salud tras pasar seis días bajo condiciones extremas.

Por medio de un video en redes sociales quedó registrado el momento del hallazgo y traslado del niño. En el video compartido en TikTok se muestra el momento en que se abre la puerta del contenedor y el pequeño sale a la luz por sus propios medios aunque con signos de debilidad.

Lo que genera preocupación es que no se tiene reporte de algún tipo de alerta o reclamación por parte de los padres del menor, esto sin duda influyó en que este pasara tanto tiempo en aprietos.

El misterio que rodea a un hombre colgado de un camión a toda velocidad

Esta semana el video de un hombre que quedó colgado en la parte lateral de un camión, más conocido en México como tráiler, se viralizó y puso sobre la mesa varias posibilidades sobre lo que pudo haber ocurrido. En principio, medios locales tomaron la versión del conductor del vehículo, quien aseguró estar siendo víctima de un asalto.

En el clip se escucha al conductor, que cubría la ruta entre Puebla y Orizaba (con destino al municipio de Amozoc), asegurar junto a otro compañero que los ‘cómplices’ del supuesto ladrón venían persiguiéndolos. “Vamos sobre la pista, me quieren asaltar. Un camión torton amarillo (...), sí, una camioneta blanca de tres toneladas”.

Un misterio rodea la historia detrás de un hombre colgado de camión en México. - Foto: Twitter @LaHora_Oficial A.P.I.

Lo que más causó curiosidad fue que el presunto asaltante quedó atrapado en el tráiler, mientras este incrementaba la velocidad. “De Puebla para Amozoc, vamos sobre la pista hacia Tepeaca”, dijo el chofer sobre el trayecto que llevaba. En la conversación aseguró que se detendría en el peaje camino a la zona de destino.

“Nos vienen siguiendo, aquí vamos sobre la pista”, fue lo que dijo quien iba al lado del conductor, mientras la llamada con el operador seguía activa. El medio Debate informó que, según el chofer, los supuestos asaltantes estaban confabulados con la Guardia Nacional que estarían en medio de las rutas del transporte de carga.

La versión del sujeto acusado

Con el pasar de las horas, se conoció la versión del individuo que quedó atrapado en el vehículo. Según ese mismo medio, el origen del video se dio luego de que el conductor supuestamente atropellara a uno de sus amigos e intentara escapar, razón por la que se subió al tráiler e intentó perseguirlo. Esto, a la altura de la localidad Santa María de Xonacatepec.

No obstante, cuando las autoridades evaluaron lo que había sucedido al llegar al punto, señalado por el sujeto colgado del camión, encontraron a un hombre, pero no como si hubiese sido atropellado, sino en estado de embriaguez. Hasta el momento no ha habido un reporte oficial sobre lo que ocurrió ni mayores detalles de la forma en que terminaron los hechos.