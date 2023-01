Una mujer invitó a todos sus exnovios a su matrimonio; estas fueron sus reacciones

El matrimonio es uno de los momentos más trascendentales en la vida de una pareja, el común denominador de estas celebraciones es que los invitados son familiares y amigos más cercanos a la pareja, testigos de la historia de amor que está a punto de iniciar una nueva etapa. Pero una mujer en China rompió los esquemas.

A principios del mes de enero, se llevó a cabo una boda en Hubei, China. Esta se volvió viral luego de que la novia decidiera reservar una mesa en la que solo se podían sentar sus exnovios; el hecho quedó registrado en video y despertó la curiosidad de los internautas.

En el corto compartido por Today, pero publicado inicialmente en el microblogging chino Weibose, se puede observar a un grupo de hombres sentados en una mesa con una nota en el centro que decía “mesa para exnovios”.

De inmediato las redes sociales explotaron, algunos identificaron algunas “coincidencias” en los hombres sentados en la mesa de los exnovios. - Foto: YouTube: TODAYonline

Allí se puede observar a un grupo de cinco hombres, al parecer los exnovios de la anfitriona, realizando algunos gestos de incomodidad. Evidentemente, todo tendría que ver con la coincidencia que todos comparten, haber tenido una relación con la mujer que acababa de contraer matrimonio.

De inmediato las redes sociales explotaron, varias personas identificaron algunas “coincidencias” en los hombres sentados en la mesa de los exnovios, aludiendo que todos tenían rostros parecidos, esto evidenciaría los gustos de la novia.

Además, se puede ver que en en la mesa también se encuentran mujeres, esto significa que la particular anfitriona también invitó a las parejas de sus exnovios.

Falta saber si el novio tuvo la posibilidad de invitar a sus ex, o solo fue una iniciativa exclusiva para la nueva esposa. Situación que no sería equitativa, según las diversas opiniones.

El video se hizo viral y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en la red social Weibo, cientos de comentarios y miles de “me gusta”.

Gastó todos sus ahorros en una fiesta de cumpleaños y se llevó esta sorpresa

Planear una fiesta de cumpleaños no solo supone esfuerzo, sino la intención para que, por más sencillo que sea el evento, termine en un recuerdo agradable en compañía de los seres queridos y amigos más cercanos. No obstante, a veces por más planeación y tiempo los resultados son inesperados y concluyen en una inversión en vano.

Eso fue lo que le sucedió a una joven de nombre Ángela, quien según quedó compilado en una historia de TikTok, se dedicó a preparar la que esperaba fuera una fiesta ‘inolvidable’, y para la que habría invertido los ahorros de toda su vida. Pero llegado el momento de celebrar, quedó ‘plantada’ casi por la mayoría de los invitados.

Según compartió una internauta, la mujer solo estuvo acompañada por unas cuantas amigas. - Foto: TikTok @fabygonzzalezz

“Esta es Ángela: invitó a 120 personas a su fiesta, nadie vino (...). Tu ‘like’ confirma tu asistencia. Le echó un buen de ganas en planearla. Ayuden a Ángela a tener un buen cumpleaños”, fue el mensaje con el que Fabiola González compartió el episodio. Por su parte, la protagonista de la historia quedó grabada con una expresión de desconcierto y desilusión.

En el salón destinado para la fiesta había luces y bombas formando un arco; por lo demás, el lugar estaba prácticamente vacío, salvo algunas pocas amigas. La escena conmovió a varios internautas, algunos de los cuales preguntaron dónde llegaban y otros dijeron estar preocupados por cómo se encontraba ahora la ‘homenajeada’.

“¿Dónde será y la armamos más chida?”, “¿Aún me da tiempo de llegar?”, “Yo hubiera ido y con mi regalo”, “Cuenta conmigo, me apunto para todas las reuniones”, “Como se encuentra Ángela es lo único que interesa”, “Yo me uno a la fiesta. A mí me pasó y sé lo que es”, “Creo que invitaste a los equivocados. Feliz cumpleaños, desde Ciudad de México”.

Ese episodio contabiliza más de 660.000 visualizaciones y unos 62.000 ‘me gusta’ desde que fue compartido hace dos días.