Chimpancé se reencuentra con pareja que lo cuidó de bebé y su reacción conmueve al mundo

Los animales siempre serán un ejemplo para los seres humanos, esto se debe al cariño y aprecio desinteresado que en su mayoría pueden llegar a guardar por personas que les dieron un trato digno cuando más lo necesitaron.

En esta ocasión un chimpancé tiene conmovidos a los usuarios de las redes sociales en todo el mundo, luego de que se reencontrara con una pareja de esposos que cuidaron de él cuando era tan solo un bebé.

A pesar del paso de los años, siempre tuvo en su mente el recuerdo de aquellos que le dieron el cuidado que su madre chimpancé no pudo darle por cuenta del mal uso que el hombre le ha dado a la naturaleza.

Por medio de un video de TikTok, el mundo pudo ser testigo de este reencuentro, la pareja de animalistas llegó hasta el recinto donde vive su amigo para poder saludarlo, pero nunca se imaginaron que serían reconocidos, y mucho menos esperaban la reacción que este tendría.

Luego de reconocerlos, el mono baja de los brazos de quien lo traía cargado para poder correr hacia sus primeros padres, primero abraza a la mujer, después desciende y tras unos brincos de felicidad procede a fundirse en un abrazo con quien alguna vez fue su padre.

A pesar de que no se tiene información sobre la historia que hay detrás de este vínculo familiar, lo cierto es que en las redes sociales reconocen el trabajo realizado con la pareja a la hora de ser cuidadores del cariñoso chimpancé.

El video ya cuenta con más de 1.7 millones de reproducciones, así como miles de reacciones de personas conmovidas con la escena.

“Sin palabras, los animales tienen más sentimientos que los humanos”; “Como le explico a mi mamá que quiero un mono”; “Díganme que no fui el único que lagrimeo 🥺”; “No sé si llorar o ponerme triste”; “No entiendo como le hacen daño a estos angelitos”; “Tan Bello dios lo bendiga que amor tan lindo”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Luchó contra el fuego por salvar a un perro; ahora es considerado héroe

Un miembro de los carabineros en Chile se convirtió en héroe luego de que arriesgara su propia vida para salvar la de un indefenso perro que se encontraba a segundos de ser devorado por un incendio forestal en la región de La Araucanía.

Lastimosamente, cuando se presentó el incendio forestal, el animalito se encontraba encadenado a una casa aledaña, con tan mala fortuna que hasta allá legaron las llamas, el perro no podía huir y la casa se encontraba sin ocupantes.

Los fuertes vientos impulsaban el incendio que corría por los pastizales de la zona, cuando los socorristas llegaron a controlar la situación divisaron en el horizonte un perro encadenado que estaba a punto de ser consumido por el fuego.

El sargento Cristofer Saavedra se conmovió con la situación del animal, así que emprendería una peligrosa misión con tal de salvarle la vida.

“Todos los seres vivos necesitan ayuda, no solo las personas. Me conmovió al verlo tan triste, indefenso y asustado, así que me motivé a rescatarlo”, contó el oficial en diálogo con Meganoticas.

Según Saavedra, el canino estaba muy cerca de ser alcanzado, así que corrió hasta su ubicación y trató de liberarlo, pero no fue posible debido a que no encontró la forma de quitarle las cadenas de su cuerpo. Cuando la sensación de impotencia lo invadía, encontró otra solución.

Recordó que en una de las patrullas había un maletín de herramientas, se dirigió rápidamente allí y encontró una cizalla, el objeto preciso para la situación. Así que corrió hasta la ubicación del perro para quitarle las cadenas, afortunadamente ambos salieron con vida y con una nueva amistad.

Según el testimonio del valiente carabinero, su amigo perruno estuvo en shock durante algún tiempo y además sufrió algunas quemaduras en sus patas debido al fuego que estuvo muy cerca de alcanzarlo.

El incendio consumió un total de 10 hectáreas de pastizales. El perrito fue devuelto a su dueño, quien además argumentó que lo tenía amarrado para que no atacara el ganado presente en un terreno vecino.