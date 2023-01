Por no dar el diezmo, pastor echó a feligreses de una iglesia: hay fuerte polémica

Un pastor de una iglesia cristiana se hizo viral en redes sociales luego de que se publicara un video en donde arremete en contra de los asistentes a la iglesia por no dar el diezmo. Tanta fue su molestia que llegó al punto de echarlos del recinto.

El diezmo es una donación o aporte económico que es solicitado a cada seguidor de Dios por su iglesia. Este correspondería al 10 por ciento de las ganancias obtenidas por el feligrés y ha sido un punto de discusión durante años dentro de la sociedad.

En cuanto al video aún se desconoce el lugar en el que se grabó, así como el nombre del polémico pastor. Sin embargo, se puede observar cómo el líder espiritual demuestra su descontento al percatarse de que muy pocos asistentes dieron el diezmo a la iglesia.

Ante la agresividad del pastor, se comienza a evidenciar molestia dentro de los mismos participantes del culto, quienes reprochan la actitud del líder espiritual. Pero, gracias al uso del micrófono, la voz del pastor sobresale dentro de toda la congregación, mientras que los integrantes se van retirando.

“Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”, señala el enfurecido hombre a sus ovejas.

El video se hizo viral y ya cuenta con más de 1.3 millones de reproducciones en la red social TikTok, además de cientos de comentarios en donde se dividen opiniones sobre la exigencia del diezmo.

Se dice que en caso de que los seguidores de Cristo no aporten el diezmo, el Señor retendrá las bendiciones.

“Yo alabo a Dios en casa, no tengo que ir a la iglesia por eso no voy a ninguna”; “Se nota que ese pastor está ahí por interés propio, porque una iglesia no se corre así. La iglesia tiene la autoridad de que sacar a ese pastor”; “Yo y mi esposa somos pastores, no solo que no cobramos sueldo y no contamos la ofrenda, sino que tampoco diezmar y ofrendar es obligación”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

Músico se presentó en un bus, recogió varias monedas y el conductor le pidió el dinero

Las redes sociales se han caracterizado por ser espacios en los que se comparten diferentes videos que retratan situaciones de la cotidianidad en todo el mundo.

Tal es el caso de una pieza audiovisual que se viralizó en TikTok que consigna el momento en el que a un artista que se presentó en un bus de servicio público, el conductor quiso cobrarle el dinero que logró acumular después de su show, el cual resultó del agrado de los pasajeros.

De acuerdo con el video, grabado en Perú, en un momento el conductor suspendió el recorrido, bajo el argumento de que el músico no le pagó el pasaje para poder mostrar su talento dentro del vehículo, por lo tanto, decía, debía darle parte de su producido.

El fragmento, que ya acumula más de un millón de reproducciones, se hizo público en la cuenta de @eudofigueroa20, en donde es posible observar que luego de que el músico hizo su presentación y recogió algunas monedas, procedió a sentarse en uno de los asientos de la ruta de bus.

Sin embargo, el conductor del bus frenó su camino y, molesto, procedió a acercarse al artista. Entonces, el músico le preguntó cuál era el problema, a lo que el conductor respondió que no pagó el pasaje.