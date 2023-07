Internet para todos: Starlink llega a la Amazonía y beneficia a las comunidades indígenas en Brasil

“Ahora sí tenemos sueños para el futuro: poder capacitar ingenieros civiles, geólogos, arquitectos, abogados, enfermeros (...) entre otras posibilidades” , le dice a la AFP Cesar Mayuruna, único concejal indígena de Atalaia do Norte, el municipio más cercano.

“Difícil”

Los habitantes que tienen teléfono —en su mayoría jóvenes que frecuentan la ciudad de Atalaia— se conectan por primera vez a la red. Raúl, el cacique, también tiene móvil. Utiliza WhatsApp, pero “solo para mensajes de audio, no de texto”, explica su hijo Assis, quien usa varias aplicaciones.

Para Bene Mayuruna, presidente de la Organización General del Pueblo Matsés (OGM), significa poder estar en Atalaia do Norte, donde desempeña sus responsabilidades políticas, sin perder contacto con su familia en el pueblo. “Nova Esperança está muy lejos, el acceso es difícil, la comunicación también”, anota.

¿Minería?

“A veces el radio no funciona, no hay batería, ni panel solar. Entonces es un gran avance”, celebra Fabio Rodrigues, enfermero del SESAI. Pero algunos matsés preocupados por las tradiciones se mantienen recelosos.

“Internet hace que la juventud no se interese en las actividades tradicionales, después no ayudan cuando sus mamás trabajan en la chagra (cultivos). No van por culpa del celular, porque miran videos y eso es muy preocupante”, expresa Bene Mayuruna.