Javier Milei, ¿católico, judío, creyente del “Dios libertario” o enemigo del papa? Así es la excéntrica vida espiritual del presidente electo de Argentina

¿Presidente en sabbat?

Dos meses después, en una entrevista con el canal La Nación+ , decía: “No voy a la iglesia, voy al templo. No hablo con sacerdote, tengo un rabino de cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y estudioso de la Torá. Estoy a poco (de la conversión), solamente me falta el pacto de sangre”.

“Él no buscaba una conversión y no lo está haciendo. Actualmente, él no está en un proceso de conversión. Se interesó en los estudios. No va a tomar ninguna decisión política basada en la Torá. Para el estudio de la Torá es puramente espiritual, de interés por el conocimiento”, dijo Pener el martes a la AFP.