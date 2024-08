Javier Milei explota por polémica pelea en los Juegos Olímpicos: “La realidad los expone frente a su imbecilidad”

La polémica pelea de boxeo olímpico entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif ha inundado las redes sociales con comentarios de rechazo en contra de la decisión tomada por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Khelif, que participa en la categoría de 66 kilogramos, fue descalificada de los campeonatos mundiales de boxeo por tener altos porcentajes de testosterona en su sangre, una hormona que predomina en el cuerpo de los hombres. A pesar de ese historial, el COI le permitió inscribirse sin problema alguno y el sorteo la emparejó con la italiana en la primera ronda de combates.

Javier Milei, presidente de Argentina, fue uno de los primeros en pronunciarse tras el retiro de Carini, quien aseguró haber sentido un dolor demasiado fuerte tras el golpe propinado por la atleta argelina en su rostro. Luego de la pelea, le quedaron restos de sangre en su uniforme.

“A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos, responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate”, dijo a través de X.

Y continuó: “Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía, la mataba...”.

Polémica creciente a nivel mundial

De acuerdo con los datos expuestos por la página oficial de los Juegos Olímpicos, Imane Khelif es del género femenino, tiene 25 años de edad y nació el 2 de mayo de 1999. Su altura es de 1,79, siete centímetros más grande que la rival a la que enfrentó este jueves en el cuadrilátero del North Paris Arena a las 5:20 de la mañana (hora de Colombia).

La pelea apenas duró 46 segundos luego de que intercambiaran los primeros golpes en el round inicial. El momento que desató el retiro de Carini fue un golpe en la cara que le reventó la nariz y la obligó a levantar la mano para pedir asistencia de su equipo.

En cuestión de segundos, el entrenador informó al referí del abandono y fue ahí cuando sonaron las campanas en recinto cerrado en el que Khelif fue recibida en medio de una ovación.

Cuando el juez levantó la mano de la argelina, esta quiso saludar a su rival, pero Carini se desentendió y bajó rápidamente del ring para dirigirse a la zona de camerinos.

Momento en el que se concede la victoria a Imane Khelif | Foto: Anadolu via Getty Images

Minutos más tarde, la italiana atendió a la prensa y explicó las razones de su abandono cuando todavía faltaban dos asaltos y parte del primero. “Esto para mí no es una derrota, estar aquí, subir esas cuerdas es un honor”, dijo antes de romper en llanto por segunda vez.

“No soy nadie para juzgar y no tengo nada contra mi oponente. Tenía una tarea y la realicé aunque no se cumplió. Todo lo que pasó antes de la pelea no tuvo absolutamente ninguna influencia”, indicó.

Este debut en los Olímpicos era especial para la italiana por el reciente fallecimiento de su padre, quien fue su mentor en la carrera como deportista. “Me rompe el corazón porque soy una peleadora”, dijo Carini. “Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir”, dijo.

“Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije ‘hasta aquí' porque no quería, no quería, no podía terminar la pelea”, señaló la italiana.