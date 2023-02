Jens Stoltenberg, secretario general de la Otan, dejaría el cargo en octubre

El funcionario no postergará su mandato después de nueve años al frente de la alianza internacional, aún no hay certezas de quien lo reemplazará.

El secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, quien lleva en funciones del cargo desde el 2014, no tiene previsto prorrogar su mandato que termina en octubre de este año, esto según lo informado este domingo por la Alianza Atlántica, que anuncia que tendrían que buscar un nuevo líder para la alianza militar internacional que esté al frente los siguientes años.

“El mandato del secretario general, Jens Stoltenberg, se ha prorrogado tres veces y ha prestado servicio durante un total de casi nueve años”, declaró la portavoz Oana Lungescu. “El mandato del secretario general llega a su fin en octubre de este año y no tiene intención de solicitar otra prórroga”, añadió la vocera de la Otan, confirmando el final de la era del funcionario después de nueve años en el cargo.

Stoltenberg, exprimer ministro noruego de 63 años, llegó a asumir el cargo como secretario general de la Otan el 1 de octubre de 2014. Desde entonces, ha sabido estar a la cabeza de dicha alianza durante varias crisis internacionales, incluyendo la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 y que está próxima a cumplir un año en combate.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hace gestos mientras habla durante una conferencia de prensa para presentar la cumbre de la OTAN en Madrid en la sede de la OTAN en Bruselas el 27 de junio de 2022. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) - Foto: AFP

Todo recordando que hace aproximadamente un año, en marzo de 2022, los dirigentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte decidieron prorrogar el mandato de Stoltenberg hasta el 30 de septiembre de 2023, con lo que culminará su periodo próximamente.

De cara al futuro, aún no se ha anunciado ningún candidato oficial y rumores sobre quien podría asumir el secretariado general no hay muchos. De momento, no hay consenso sobre quién podrá reemplazar a Stolteberg, esto según lo dicho por fuentes diplomáticas en Bruselas, sede de la organización.

El nombramiento del secretario general se realiza por consenso entre los embajadores de los 30 países miembros de la alianza, aunque en la práctica, Washington siempre tiene un voto decisivo, ya que regularmente se nombra al candidato que tiene el visto bueno de Estados Unidos.

Stoltenberg se iría del cargo en octubre. - Foto: AFP / John Tys

La elección del próximo dirigente será visto cómo un símbolo del futuro rumbo de la Otan. El secretario general siempre ha sido un europeo. Los últimos cuatro líderes fueron un británico, un neerlandés, un danés y un noruego (Stoltenberg).

En febrero de 2022, Stoltenberg fue nombrado para tomar las riendas del Banco Central de Noruega, aunque al final renunció al puesto para seguir al mando de la Otan. En ese momento, las especulaciones se centraron en la posibilidad de que una mujer le sucediera en el cargo. Desde su fundación en 1949, la Alianza siempre ha sido dirigida por hombres europeos.

La Otan tendrá que buscar un nuevo secretario general. - Foto: AP Foto/Olivier Matthys

Desde entonces, los intereses estratégicos se desplazaron a su flanco oriental, con países en primera línea frente a Rusia. Tanto Polonia (adhesión en 1999) como los Estados bálticos (adhesión en 2004) consideran ahora que sus advertencias sobre Moscú han dado sus frutos y han liderado los llamamientos a apoyar y enviar armas a Ucrania para que enfrente a Moscú.

En ese contexto, dentro de los nombres que toman algo de fuerza está la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, o su homóloga estonia, Kaja Kallas, quienes cuentan con importantes apoyos. Pero algunos consideran que nombrar a alguien de los países bálticos podría ser visto como una provocación hacia Rusia, y por ende, abrir la vía a un conflicto directo con Moscú.

Con información de AFP.