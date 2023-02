Joe Biden aún no está seguro de ir por la reelección como presidente de los Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles 8 de febrero que posiblemente busque su reelección en 2024, pero aún no ha tomado una decisión “en firme”.

“No he tomado esa decisión. Esa es mi intención, creo, pero aún no he tomado en firme esa decisión”, manifestó el mandatario en una entrevista con el programa PBS NewsHour.

La declaración de Biden ocurre un día después de su discurso del estado de la Unión que reforzó las expectativas de que el octogenario presidente revele sus intenciones de ir por un segundo mandato, al exponer en su alocución ante el Congreso el equivalente a un plan de campaña.

Biden aún no ha hecho un anuncio oficial y dada su edad, 80, algunos -incluso dentro de su mismo partido- creen que podría dar un paso al costado.

Amenaza a China

En el discurso anual ante los legisladores, muchos de los cuales han presionado para que se adopte una línea con China, Biden hizo un llamamiento a invertir en el ejército, la tecnología y las alianzas para hacer frente a Pekín, considerado como el principal competidor de Estados Unidos.

“Estoy comprometido a trabajar con China allí donde pueda hacer avanzar los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo”, dijo Biden. “Pero no nos equivoquemos: como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Y lo hicimos”, dijo entre aplausos.

Biden afirmó que el país debe unirse en “ganar la competición” con China. “No voy a disculparme de que estemos invirtiendo para hacer más fuerte a Estados Unidos: invirtiendo en innovación estadounidense, en industrias que definirán el futuro que China pretende dominar”.

Pero Biden se abstuvo de usar un lenguaje belicista al mencionar por su nombre a su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunió largo y tendido en noviembre en Indonesia. El mandatario estadounidense aseguró que le dijo a su homólogo que busca “la competencia, no el conflicto”.

China fue uno de los pocos asuntos de política exterior mencionados por Biden en un discurso de más de una hora que llega mientras se prepara para una probable candidatura a las presidenciales de 2024. También prometió apoyo a largo plazo para Ucrania, pero no mencionó a Irán, el conflicto palestino-israelí, Corea del Norte o el devastador terremoto de esta semana en Turquía y Siria.

Líder demócrata en la Cámara critica a los congresistas que abuchearon a Biden

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, criticó este miércoles a aquellos congresistas que abuchearon al presidente del país, Joe Biden, durante el discurso del Estado de la Unión y aseveró que “no son aptos para servir” al pueblo estadounidense.

“El presidente Biden pronunció un discurso convincente en el que describió una visión para mejorar la vida de los estadounidenses comunes. Y su dignidad presentó un marcado contraste con los extremistas de derecha que no son aptos para servir”, apuntó Jeffries en su perfil oficial de la red social Twitter.

Durante el discurso del Estado de la Unión, celebrado el pasado martes, congresistas del ala más conservadora del Partido Republicano, como la representante por Georgia, Marjorie Taylor Greene, gritaron en contra de Biden cuando este hizo alusión a que los republicanos quieren cancelar el Seguro Social médico.

Cuando el mandatario se refirió a este asunto, Taylor Greene destacó por encima del resto de asistentes con su rotunda acusación a Biden, a quien gritó “mentiroso”, mientras otros parlamentarios más se unían y vociferaban “no”. Ante esta reacción, el presidente respondió con sorna que entonces no había de qué preocuparse y que el conocido como MediCare seguiría vigente.

Este encontronazo ha generado polémica, más aún cuando el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aseguró antes del discurso que los miembros de su partido se comportarían de acuerdo con el “código de ética” parlamentario. De hecho, McCarthy fue visto durante el discurso tratando de hacer callar a algunos de sus compañeros de formación.

