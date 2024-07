Joven afirma no estar obligado a trabajar porque nació sin su consentimiento: “Que me mantengan”

En redes sociales se volvió viral un video en el que aparece un joven ‘tiktoker’ argentino, de nombre Hassan Azteca, asegurando que él no está obligado a trabajar, dado a que nació sin su consentimiento.

En tal sentido, argumenta que sus padres lo deben mantenerlo, dado a que aún, así tenga 21 años, no está dentro de sus planes laborar.

En un video que dura 24 segundos, se escucha decir al joven: “Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento; mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”.

Y agregó: “Si yo no pedí nacer, porqué tengo que trabajar ahora. Que me mantengan ellos y listo porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de de simple”.

Como era de esperarse, lo manifestado por el joven argentino suscitó comentarios por parte de algunos internautas.

“Madre mía cómo debería ser el resto de espermatozoides si este fue el mejor (...) Mamás, por favor no olviden tomar sus vitaminas (...) Cuando nació no tenía conciencia y ahora con 21 tampoco (...) Lo único que entendí fue pégame, pégame y no dejes de pegarme (...) Ya ven la importancia de los medicamentos antes y durante el embarazo (...) Pregunta sería ¿Cómo sería preguntarle a un hijo si quiere nacer?”, comentaron algunos internautas tras lo dicho por el joven que se resiste a trabajar.

El 'tiktoker’ Hassan Azteca. | Foto: Cuenta en TikTok: hassanazteca

El caso de Hassan Azteca hace recordar al de una joven que, el año pasado, demandó a sus padres por haberla traído al mundo sin su consentimiento.

“Ellos fueron responsables de mi concepción y mi madre, quien me crió, me dio a luz. Es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí. No sabía que tendría que crecer, encontrar trabajo para mantenerme y simplemente no consiento eso”, explicó la joven en el periódico New York Post.

Además, por medio de un video de TikTok que la mujer compartió, dijo que sus padres no intentaron comunicarse con ella para preguntarle si realmente quería nacer. “Antes de que yo naciera, no intentaron ponerse en contacto conmigo de ninguna manera para ver si realmente deseaba estar aquí”, afirmó.

De igual manera, expresó que fue poco ético por parte de sus padres, no haber preguntado antes, ya que ella solo estaba tratando de ser una buena persona al estar en este mundo. “Es poco ético tener hijos de manera consciente, pero es diferente cuando se adopta, porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy tratando de ser una buena persona y ayudarlos”, indicó.

Después de que la historia despertara la curiosidad de los internautas, se descubrió que la mujer es madre, y además, de acuerdo con New York Post, la mujer expresó que lo de la demanda a sus padres es solo un pensamiento, ya que tiene su propia opinión sobre el embarazo.