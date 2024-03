Carolina Cruz habló de la posibilidad de tener otro hijo: “yo amo a los bebés”

En este espacio, la presentadora del matutino Día a día, de Caracol Televisión, aclaró que no tendría más hijos a pesar del profundo amor que siente por los pequeños. “No, yo creo que ya no. Tengo 45 años, no creas con Salvador, aunque sé que no tuvo nada que ver con la edad, eso le marca mucho a uno. Yo amo los bebés porque no hay nada más que haya gozado como mis embarazos divinos, me fue super bien, fue espectacular”, dijo.